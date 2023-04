1 Am Freitag gibt es Blumen en masse in Nürtingen. Foto: pixabay

Frühlingsblumen, eine Stadtführung für Frühaufsteher, Malerei und Fechten – auch an diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung einiges geboten. Wir haben fünf Tipps fürs Wochenende zusammengestellt.















Auch an diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung viel los. Wir haben einige der Veranstaltungen im Kreis Esslingen zusammengestellt.

Fensterblümlesmarkt Am Freitag heißt die Stadt Nürtingen den Frühling willkommen und veranstaltet von 14 bis 19 Uhr den Fensterblümlesmarkt mit vielen bunten Pflanzen, Blumen und Dekoartikeln.

Stadtführung Wer schon immer einmal den Sonnenaufgang vom Turm der Nürtinger Stadtkirche St. Laurentius erleben wollte, der sollte sich die Stadtführung am Samstag, 15. April, nicht entgehen lassen. Los geht es um 6.15 Uhr mit dem Anstieg der 189 Stufen auf den Turm der Stadtkirche St. Laurentius. Treffpunkt ist am Hölderlin-Denkmal in der Alleenstraße.

Malerei Die Sammlung Domnick auf der Oberensinger Höhe lädt am Samstag zu einem Vortrag zur Einführung in die abstrakte Malerei der unmittelbaren Nachkriegszeit ein. Von 19 Uhr an stellen Greta und Ottmar Domnick ihre Sammlung abstrakter Bilder ab 1945 vor. Es werden Werke der Maler Willi Baumeister und Fritz Winter vorgestellt sowie der Pariser Maler Pierre Soulages und Hans Hartung.

Big Band Jazz, Blues und Latin gibt es am Sonntag in Esslingen in der Dieselstraße richtig auf die Ohren. Bei einem Big-Band-Specials präsentieren Musiker und Musikerinnen aus dem Schulbereich „Jazz in der Dieselstraße“. Ab 18 Uhr spielt die Schülerbigband des Gymnasiums Plochingen.

Fechten Am Wochenende, 15. und 16. April, richtet die Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen anlässlich des Jubiläums „175 Jahre Fechten in Esslingen“ im Sportpark Weil die deutschen Meisterschaften aus.