Veranstaltungsreihe im Kreis Esslingen: Auch der Ruhestand will geübt werden

1 Machen gemeinsam Sache bei einer neuen Veranstaltungsreihe (von links): Regina Lutz, Leiterin des Kreissozialamts im Landratsamt Esslingen, Renate Schaumburg (Kreisseniorenrat), Marcus Wittkamp (Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen), Anneliese Lieb und Gisela Rehfeld (beide Kreisseniorenrat). Foto:

Kreisseniorenrat, Kreissparkasse und Landkreis geben mit einer Veranstaltungsreihe Impulse für die Zeit nach dem Berufsleben. Los geht es am 26. Februar.











Der Humorist Loriot alias Vicco von Bülow bringt es wie so oft auf den Punkt. „Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand. Ich übe noch“, lässt er sein Alter Ego Heinrich Lohse im Film „Pappa ante portas“ sagen. Ja, so ein Ruhestand ist eben nichts für schwache Nerven und will gut vorbereitet sein. Das weiß auch Renate Schaumburg, eine der beiden Vorsitzenden des Kreisseniorenrats Esslingen, nur zu gut: „Es war ein seltsames Gefühl, als ich plötzlich meinen Rentenausweis erhalten habe.“ Plötzlich sei man alt. Auch Gisela Rehfeld, ebenfalls Vorsitzende des Kreisseniorenrats, kennt die Schwierigkeiten des Übergangs vom Arbeitsleben in den Ruhestand: „Auf einmal ruft kein Mensch mehr an.“ Zuvor sei der Tag durchgeplant gewesen, viele Termine hätten im Kalender gestanden und plötzlich müsse alles neu strukturiert werden. „Da stellt sich dann schnell die Sinnfrage“, sagt Rehfeld, die es seltsam findet, dass der Ruhestand an Stillstand denken lässt, doch meist sei er alles andere als das. Doch das Berufsende ist künftig für immer mehr Berufstätige in Sicht, denn die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, verabschieden sich nach und nach aus dem Arbeitsleben.