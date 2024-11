Veranstaltungen zur Weihnachtsspendenaktion 2024: Stepptanz, glanzvolle Musik und Gutsle für den guten Zweck

1 Glanzvolle Trompetenmusik nach Neujahr in der Klosterkirche Denkendorf: Damit schließt das Benefizprogramm zur Weihnachtsspendenaktion. Foto: Sylvia Bechle/Konzertbüro Joachim Jung

So lassen sich Unterhaltung und Gaumenschmaus mit einem guten gewissen verbinden: Die EZ-Weihnachtsspendenaktion hat zahlreiche Unterstützer, die für sie Spenden einsammeln. Diese Veranstaltungen und Aktionen gibt es in diesem Winter.











Auch in ihrem 58. Jahr hat die EZ-Weihnachtsspendenaktion wieder Unterstützerinnen und Unterstützer, die für den guten Zweck Benefizaktionen organisieren. Dabei warten auf die Besucherinnen und Besucher oder Kundinnen und Kunden wieder Unterhaltung und Gaumenschmaus.

Benefizgala und Konzerte

Bereits zum 16. Mal veranstaltet Winfried Kampmann seine Benefizgala „Wir bewegen was“, die wieder sehr unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler auf eine Bühne holt am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr in der Württembergischen Landesbühne in Esslingen. Diesmal wartet auf die Zuschauer ein Potpourri von Mundharmonikamusik über Stepptanz auf Europameisterschaftsniveau bis zu rhythmischer Sportgymnastik.

Eine junge Tradition hat der Esslinger Musiker Buddy Bosch begründet: zum dritten Mal lädt er zum Adventssingen zugunsten der EZ-Weihnachtsaktion ein. Es findet am 8. Dezember in der Alten Kelter Wäldenbronn statt. Und am dritten Adventssonntag um 14 Uhr spielen wieder die Blechbläser Michaela May, Thomas Matrohs, Martin Raisch und Andreas Horwath vor der Esslinger Stadtkirche Weihnachtslieder aus aller Welt.

Gemeinsam Adventslieder singen können die Besucherinnen und Besucher am 8. Dezember.

Abgeschlossen wird das Kulturprogramm nach derzeitigem Stand auch in dieser Saison wieder, wenn das festliche Neujahrskonzert in der Klosterkirche Denkendorf stattfindet. Am 12. Januar 2025 treten um 17 Uhr das Trompetenensemble Stuttgart und der Stuttgarter Domorganist Johannes Mayr gemeinsam auf. Auf dem Programm stehen laut Veranstalter Joachim Jung glanzvolle Trompetenmusik, virtuose Orgelwerke und meditative Spirituals.

Marmeladenverkauf und Spendenverdopplungsaktion

Doch nicht nur kultureller Genuss unterstützt die Weihnachtsspendenaktion. Aller Erfahrung nach schnell sein muss, wer von den Gutsle der Landfrauen noch ein Tütchen kaufen möchte. Diese waren auch in diesem Jahr wieder fleißig am Backen, Marmeladen kochen und Stricken. Am 4. und 5. Dezember sind sie mit ihrem Verkaufsstand mit Selbstgemachtem im Das ES.

Seit vielen Jahren unterstützt auch die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen die EZ-Weihnachtsspendenaktion. Die sogenannte Spendenverdopplungsaktion auf der Plattform Wir Wunder ist vom 6. bis 9. Dezember.

