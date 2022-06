9 Schön oder umweltschädlich? Feuerwerke sind umstritten, bei den meisten Menschen aber überaus beliebt. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Beim Lichterfest in Stuttgart gibt es 2022 kein Feuerwerk. Anderswo in der Region wird es dieses Jahr aber wieder den beliebten Lichterzauber geben. Eine Übersicht über die schönsten Veranstaltungen mit Feuerwerk.















Man stelle sich einmal diese Situation vor: Es ist ein schöner Tag im Sommer. Man hat schon den ganzen Tag mit lieben Menschen verbracht, sitzt nun auf einer Picknickdecke im Grünen, hat gute Getränke und Snacks dabei – und dann beginnt ein Feuerwerk am Himmel. Zuerst ist es klein, dann wird es immer größer. Man nimmt sich vielleicht gegenseitig in den Arm und sieht sich gemeinsam die bunten Lichtexplosionen an.

Klingt ziemlich schön, oder? Und das Ganze wird noch besser: Laut jüngsten Erkenntnissen des Umweltbundesamts sind Feuerwerke nicht so umweltschädlich, wie man lange gedacht hat. Das Wichtige ist dabei nur: Es sollte nicht jeder einzeln zündeln, so wie dies an Silvester der Fall ist; das ist nämlich durchaus sehr schlecht für die Umwelt. Besser sind Großveranstaltungen, bei denen Profis für viele Tausend Menschen eine Lichterschau an den Himmel zaubern. Dann wird der Feinstaub nämlich nicht bodennah, sondern weit oben freigesetzt und kann sich dort mit dem Wind rasch verteilen. Auch der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid ist geringer als angenommen.

Beim Lichterfest in Stuttgart gibt es kein Feuerwerk

Trotz der Erkenntnisse des Umweltbundesamts wird beim Lichterfest am Stuttgarter Killesberg dieses Jahr auf ein Feuerwerk verzichtet. Das hat der Stuttgarter Gemeinderat bereits vor einigen Monaten so beschlossen. Bei der Veranstaltung am Samstag, 9. Juli, soll stattdessen eine Drohnenschau der Höhepunkt werden.

Anderswo in der Region gibt es aber Feuerwerke; etwa beim Musikfeuerwerk am Samstag, 2. Juli, im Blühenden Barock in Ludwigsburg oder bei dem Feuerwerkerwettstreit Flammende Sterne Mitte August im Ortsteil Scharnhauser Park in Ostfildern (Landkreis Esslingen).

Wir haben eine Übersicht über die schönsten Feuerwerke dieses Jahr in der Region Stuttgart erstellt. Schauen Sie sich einfach unsere Bildergalerie an!

