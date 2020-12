24 Schleyerhalle im März 2020: Der Rapper Kontra K spielte damals eines der letzten größeren Konzerte in Stuttgart. Danach brach die Konzert- und Veranstaltungsbranche wegen der Corona-Pandemie ein. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Corona-Pandemie zum Trotz sollen 2021 wieder große Konzerte in Stuttgart stattfinden. Die Rahmenbedingungen sind allerdings noch unklar – unter anderem diskutieren die Veranstalter derzeit über einen Impfnachweis für Konzertbesucher.

Stuttgart - Die Schleyerhalle vibrierte. 12 500 Fans waren am 3. März dieses Jahres dabei, als Rapper Kontra K in Stuttgart Station machte. Über die Hälfte drängte sich dicht an dicht im Stehbereich des Innenraums, Veranstalter Matthias Mettmann erinnert sich noch genau. „Das war alles sehr energetisch“, sagt der Geschäftsführer von Chimperator Live. Heute wirke das alles auf ihn wie aus einer anderen Zeit. Die Rap-Nacht war eines der letzten großen Konzerte in Stuttgart, bevor die Corona-Pandemie das kulturelle Leben lahmlegte: Acht Tage später untersagte die Stadt sämtliche Großveranstaltungen, ein Konzert in der Größenordnung des Auftritts von Kontra K hat seitdem nicht mehr stattgefunden.