Veranstaltungen in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt: Was ist los rund um Ostern?

Welche besonderen Veranstaltungen gibt es rund um Ostern in den Schulferien in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt? Wir stellen einige ausgewählte Events vor.

Welche besonderen Veranstaltungen gibt es rund um Ostern in den Schulferien in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt? Wir stellen einige ausgewählte Events vor.











Die Osterferien haben begonnen, und der Frühling kommt so langsam an. Wir geben ein paar Tipps für die Ferien und für die Osterfeiertage: Was ist los in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen?

Um vorbereitet zu sein, übt der Osterhase Wuschel in Leinfelden-Echterdingen das Verstecken. Darum hat er in beiden Stadtbüchereien kleine Ostergeschenke in den Regalen versteckt. Alle Kinder im Kindergartenalter sind eingeladen, von 15. bis 17. April Ostergeschenke zu suchen. Damit möglichst viele Kinder zum Zug kommen, gibt es pro Kind ein Geschenk. Die Stadtbücherei Leinfelden ist am Neuen Markt 1, die Stadtbücherei Echterdingen an der Maiergasse 10.

Um das Grundsätzliche geht es in Filderstadt-Bonlanden: Wozu feiern wir eigentlich Karfreitag und Ostern? Wer über diese Frage auch nachgrübelt, kann am Mittwoch, 16. April, und Gründonnerstag, 17. April, auf den Friedensplatz kommen. Christinnen und Christen verschiedener Gemeinden laden jeweils von 17.30 Uhr bis 18 Uhr dazu ein, gemeinsam innezuhalten und Antworten zu finden. Veranstalter ist die katholische Gemeinde Filderstadt.

Am Karfreitag, 18. April, gibt es in der Stephanuskirche Echterdingen die Johannespassion von Johann Sebastian Bach zu hören. Um 17 Uhr beginnt das Konzert, das vom Kammerchor des Kirchenbezirks Filderstadt-Bernhausen und dem Stuttgarter Barockensemble unter der Leitung von Bezirkskantor Sven-Oliver Rechner aufgeführt wird. Als Solisten sind Sophie Harr, Kathrin Schweizer, Philipp Nicklaus, Hans Porten und Florian Kontschak dabei. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Kinderkirche Kunterbunt der katholischen Kirchengemeinde Leinfelden lädt für Samstag, 19. April, zu einer Osterfeier am Osterfeuer ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Kirche Sankt Peter und Paulus, Dornbuschweg. Das Osterfeuer wird gegen 19 Uhr entzündet, im Anschluss gibt es Snacks und Getränke. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten unter der E-Mail-Adresse kiku-le@mailbox.org.

Das Bezirksjugendwerk Bernhausen der evangelischen Kirche veranstaltet am Ostersonntag, 20. April, eine Osternacht in der Christuskirche in Neuhausen, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9. Los geht es um 6 Uhr, zuvor wird ein Osterfeuer entzündet.

Auf der Jugendfarm Filderstadtin Bonlanden ist während der Osterferien jeweils dienstags bis samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Jeden Tag wird gemeinsam gekocht, für den symbolischen Preis von einem Euro kann man mitessen.