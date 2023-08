1 Das Café Lux und die Hochschule Esslingen veranstalten das Kino am Campus. Foto: Roberto Bulgrin

Gute Unterhaltung in einer lauen Sommernacht bieten die Programme der Open-Air-Kinos in Esslingen und Kirchheim, genau wie ein Besuch auf dem Weindorf in Kirchheim oder Nürtingen.

Filme unter freiem Himmel Das Sommernachtskino in Kirchheim unter Teck zeigt am Freitag den Actionfilm „Mission Impossible“, am Samstag den Familienfilm „Elemental“ und am Sonntag steht das Drama „Was man von hier aus sehen kann“ auf dem Programm. Los geht es auf dem Martinskirchplatz jeweils um 21 Uhr.

Beim Open-Air-Kino am Campus in Esslingen wird am Freitag die Komödie „Jagdsaison“, am Samstag der Dokumentarfilm „Abenteuerland“ und am Sonntag die Romanze „Die Unschärferelation der Liebe“ gezeigt. „Film ab!“ heißt es jeweils um 21 Uhr.

Feste feiern Ein Glas Wein und schwäbische Spezialitäten werden auf dem Nürtinger Weindorf angeboten. Montag bis Samstag kann das Fest auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N von 17 Uhr bis 23.30 Uhr besucht werden, Sonntag von 11 Uhr bis 23.30 Uhr.

Zum Weindorf laden Gastronomen in diesen Tagen auch in Kirchheim: Rund um den Rollschuhplatz wird zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr gefeiert.

Kriminalfälle lösen Das Naturtheater Grötzingen zeigt am Freitag das Stück „Sherlock Holmes – Tod im Nebel“. Sherlock Holmes und John Watson ermitteln ab 20.30 Uhr.