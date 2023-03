1 Fünf Tipps fürs Wochenende in Esslingen und Umgebung. Foto: pexels

Eine Ausstellung im Esslinger Stadtmuseum, ein Poetry-Slam oder der verkaufsoffene Sonntag in Kirchheim/Teck. An diesem Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung viel zu erleben – fünf Veranstaltungstipps.















An diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung wieder einiges geboten. Wir haben fünf Veranstaltungstipps im Kreis zusammengestellt.

Ausstellung Die Schau „Geschichten vom Ankommen in Esslingen 1945 bis heute“ ist derzeit im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt 7 in Esslingen zu sehen. Inhalt sind die Biografien und Erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund in Esslingen. Geöffent ist die Ausstellung dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr.

Reime Im Studio am Blarerplatz veranstaltet die WLB am Freitag, 3. März, einen Poetry-Slam. Das Besondere: Die Poetinnen und Poeten präsentieren nicht nur ihre Texte, sondern stellen sich den Fragen des Publikums. Im Halbfinale produzieren sie spontan Texte auf Zuruf. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Indie-Pop und Electronica Am Samstag spielt im Kulturzentrum Dieselstraße die Band Conic Rose. Der Sound der Band wird als die „Unverwechselbarkeit eines heiseren Trompetentons auf den tranquilen Klangflächen aus elektrischer und akustischer Gitarre, Keyboards, Bass und einem stoischen Schlagzeug, das Einflüsse von J.S. Bach, Krautrock, Thom Yorke oder Bonobo in eine Klangästhetik überführt“, beschrieben. Los geht es um 20.30 Uhr.

Einkaufen Geshoppt werden kann an diesem Sonntag in Kirchheim/Teck. Die teilnehmenden Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.

Sportlich Die Amateurfußballer starten nach der Winterpause wieder durch: Unter anderem spielt in der Bezirksliga der Letzte gegen den Vorletzten. Der TSV Denkendorf begegnet am Sonntag, 15 Uhr, dem TSV Neckartailfingen. In der Kreisliga A kommt es am Sonntag, 15 Uhr, zum Verfolgerduell zwischen TSG Esslingen und VfB Reichenbach.