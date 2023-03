1 Fünf Tipps fürs Wochenende – darunter auch eine Kleidertauschparty am Sonntag. Foto:

Kleidertausch-Party in der Villa Merkel, Jazztage in Nürtingen und Fools Garden in der Halle in Reichenbach. Auch an diesem Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung einiges zu erleben – fünf Veranstaltungstipps















Link kopiert

Auch an diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung viel los. Wir haben einige der Veranstaltungen im Kreis Esslingen zusammengestellt.

Lemon Tree Die Band Fools Garden spielt am Freitag in der Halle in Reichenbach. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Jazz In Nürtingen finden spielen im Rahmen der Jazztage am Freitag die Jazzpearls im Kulturverein Provisorium. Gespielt werden Swingstandards in der Tradition der klassischen Pianotrios, interpretieren Bossa Nova und Balladen aus dem Great American Songbook und vergessen dabei niemals den Blues. Los geht es um 21 Uhr.

Kleidertauschparty Am Sonntag steht in der Esslinger Villa Merkel Kleidertauschen auf dem Programm. Die Veranstaltung ist Teil der Ausstellung Dong – Mode, Musik, Yak, die noch bis 23. April zu sehen ist. Beginn ist um 15 Uhr.

Poetry Slam Am Freitag wird in der Bastion in Kirchheim/Teck geslamt. Moderiert wird die Veranstaltung von Pierre Jarawan, Autor und Slam Poet. Los geht es um 20 Uhr.

Sport-Highlights Am Freitag, 20.30 Uhr, treffen sich die Handballer des TV Plochingen und des TSV Wolfschlugen zum Derby der Baden-Württemberg Oberliga. Die Plochinger sind klarer Favorit. Aber: Das Hinspiel gewannen die Wolfschlugener. Am Sonntag, 14 Uhr, heißt es dann im Stuttgarter Sportbad für die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen: Gewinnen ist Pflicht. Verlieren sie gegen die SG Neukölln, steigen sie ab.