Eine Ausstellung in der Villa Merkel, eine musikalische Geburtstagsparty oder der verkaufsoffene Sonntag in Reichenbach. An diesem Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung viel zu erleben – fünf Veranstaltungstipps.















Auch an diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung wieder einiges geboten. Wir haben fünf Veranstaltungstipps im Kreis zusammengestellt.

Buntes Markttreiben Beim Weilheimer Künstlermarkt präsentieren Aussteller und Akteure den Gästen am Samstag, 1. April, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 11 bis 17 Uhr in der Schlossscheuer und deren Umfeld sowie in den Gässchen bis zur Bücherei, im evangelischen Gemeindehaus am Marktplatz und im Bürgerhaus Kunst, Kunsthandwerk, unterhaltsame Darbietungen und Leckereien.

Musikalische Geburtstagsparty Wer es musikalisch mag, kann am Samstag, 1. April, ab 20 Uhr im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße das 30-jährige Bandjubiläum der Hornblower Big Band feiern. Als Big Band der Hochschule für Sozialwesen gegründet, ist Hornblower zum Markenzeichen in der regionalen Musikszene geworden. Nun stellt die Band ihr neues Programm vor, zu dem auch eigene Kompositionen von Bandleader und Trompeter Matthias Fuchs gehören.

Verkaufsoffener Sonntag Kreatives Kunsthandwerk, Gartenaccessoires und Antiquitäten: All das gibt es auf dem Reichenbacher Frühlingsmarkt, der sich anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags quer durch die Ortsmitte erstreckt. Neben dem gastronomischen Angebot und vielen Aktionen findet zudem ein Flohmarkt statt. Start ist am Sonntag, 2. April, um 11 Uhr. Die örtlichen Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Ausstellung Am Sonntag, 2. April, um 15 Uhr findet eine kostenlose Führung durch die Ausstellung „Mode Musik Yak“des Mode- und Musikfotografen Axl Jansen in der Villa Merkel statt. Die Ausstellung besteht aus einer gedruckten Werkschau der letzten 30 Jahre voller Geschichten, Mode, Pop und subversivem Witz.

Sport-Highlights Gleich zwei Derbys stehen in der Bezirksliga an. Am Sonntag, um 15 Uhr, treffen sich die Fußballer des TSV Denkendorf und des TSV Deizisau im Gottlob-Müller-Stadion in Denkendorf zum Kellerduell. Zeitgleich findet das Nachbarschaftsduell zwischen dem FV Neuhausen und dem TSV Köngen statt. Beide haben jeweils zwei Punkte mehr als die Deizisauer, die mit einem Sieg also möglicherweise vorbeiziehen könnten.