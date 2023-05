1 Das Estival wird auch in diesem Jahr zwei Tage länger dauern als sein Vorgängerfest. Und der Weihnachtsmarkt beginnt gleich mehrere Tage früher als üblich. Foto: Horst Rudel

Um den Marktbeschickern mehr Verkaufstage zu ermöglichen, startet der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in diesem Jahr voraussichtlich ungewöhnlich früh. So früh, dass er am Totensonntag eine Pause einlegen muss. Auch das Estival soll erneut verlängert werden.















Eigentlich wäre der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in diesem Jahr so kurz gewesen wie selten. Doch angesichts der pandemiebedingten Einbußen in den vergangenen Jahren will die Stadt den Marktbeschickern die Chance auf mehr Einnahmen einräumen. Deshalb soll der Markt diesmal so früh beginnen wie nie – muss dafür aber am Totensonntag eine Pause einlegen. Auch den Estival-Wirten kommt man entgegen: Das Sommerfest darf erneut zwei Tage länger dauern als sein Vorgänger, das Zwiebelfest.