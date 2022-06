5 Der Feuerwerkerwettstreit „Flammende Sterne“ lockte in der Vergangenheit zigtausende Besucher nach Ostfildern. Foto: Roberto Bulgrin

Viele haben darauf gewartet: ein Sommer zum Feiern. Nach zwei Jahren Pause darf man sich wieder auf den Festen und Festivals in der Region vergnügen. Bereits am kommenden Wochenende starten unter anderem Sportvereine mit ihren Jubiläumsfeierlichkeiten und ein „Mega-Fest-Wochenende“ steht bevor. Doch Corona wirft trotzdem noch einen Schatten auf die Veranstaltungen. Gibt es daher für die Veranstalter noch Probleme zu lösen und wie weit sind die Vorbereitungen auf die Sommerfeste schon abgeschlossen?

125 Jahre TSV Wernau Den Auftakt des großen Festwochenendes läutet der TSV Wernau mit seiner Veranstaltung zum 125-jährigen Jubiläum ein. Gefeiert wird vom 23. bis 26. Juni mit Festzelt an der Sportanlage auf dem Kehlenberg. „Unser Fest kann ab Donnerstag wie geplant stattfinden und die Vorbereitungen laufen aktuell noch auf Hochtouren“, sagt Marcel Langner, Projektleitung des TSV Wernau. Lediglich der Aufbau müsse in dieser Woche noch koordiniert werden. „Wir sind soweit im Plan und die nächsten Tage werden wir noch eine mobile Straße auf unseren Sportplatz legen“. Über das ganze Jahr verteilt seien aber noch weitere Jubiläumsveranstaltungen geplant.

Sommerfest des Musikverein Aichschieß Auch das Sommerfest des Musikvereins Aichschieß kann nach zwei Jahren Zwangspause am kommenden Wochenende vom 24. bis 26. Juni wieder stattfinden und startet am Freitagabend ab 18 Uhr mit einem Partyabend an der Barhütte. „Wir wollten in diesem Jahr etwas Neues beginnen und haben uns dazu entschieden neben einem anderen Programm auch den Veranstaltungsort zu ändern“, berichtet Sabrina Weinschenk, Schriftführerin des Musikverein Aichschieß. Statt bisher auf dem Parkplatz an der Waldschenke, sei diesmal geplant die Festzelte in den Horben, zwischen Aichschieß und Schanbach aufzustellen. „Der Vorteil am Standort ist, dass er nicht so versteckt und für Gäste leichter zugänglich ist“, fügt sie hinzu.

125 Jahre TSV Köngen Die Vorbereitungen für den Sporttag und die Abendveranstaltung am Samstag, 25. Juni, sind laut der Leiterin der Geschäftsstelle des TSV Köngen, Ute Müller, im Großen und Ganzen abgeschlossen. „Wir freuen uns darauf und hoffen nur darauf, dass auch das Wetter an diesem Tag mitspielen wird“, sagt sie. Mit einer Veranstaltungsreihe will der Traditionsverein das ganze Jahr weiter feiern.

Bürgerfest mit Schwörtag Das 47. Bürgerfest inklusive Schwörtag findet in diesem Jahr vom 1. bis 3. Juli in der Esslinger Altstadt statt.„Die Vereine freuen sich, dass sie sich jetzt endlich wieder öffentlich zeigen können“, berichtet Leonhard Hell vom Kulturamt. Die Vorbereitungen seien in den letzten Zügen und auch bei den Programmpunkten habe sich nichts geändert. Während des traditionellen Bürgerfests zeigen etwa 90 Vereine und Gruppen aus Esslingen ihre Arbeit und geben den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die Vielfalt des Vereinslebens . Der Schwörtag war bis zum Verlust der Reichsunmittelbarkeit das zentrale verfassungspolitische Ereignis der Stadt.

Marquardtfest in Plochingen Der Arbeitskreis Plochinger Vereine (AKPV) veranstaltet das historische Fest am zweiten Juliwochenende, also vom 8. bis 10. Juli. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder über 5000 Besucherinnen und Besucher erwarten können“, sagt Susanne Martin, Sachgebietsleitung Kultur und Tourismus. Das Fest findet zu Ehren der historischen Persönlichkeit Marquardt von Randeck statt. Der Stadtherr vermachte in seinem Testament den Plochinger Bürgern Grundstücke und Privilegien. Auf zwei Bühnen rund um den Plochinger Marktplatz bis zum Fischbrunnenplatz wird es neben der Musik verschiedener Bands, auch Tanzauftritte und Vorführungen geben.

Das neue Estival in der Innenstadt „Wir fiebern der Premiere entgegen und sind in dieser Woche noch dran die Programmpunkte festzulegen und zu veröffentlichen“, sagt Michael Metzler, Chef des Esslinger Stadtmarketings. Das Estival, die Nachfolgeveranstaltung des Esslinger Zwiebelfestes, findet von Freitag, 29. Juli bis Mittwoch, 10. August, auf dem Markt- und dem Rathausplatz in Esslingen statt. „Die Wirte stehen schon fest, nur die Festlauben werden gerade noch gebaut, und es gibt noch vereinzelt logistische Dinge zu klären“, erzählt er. Für das Festgeschehen sind 19 eigens für das Estival gestaltete Holzlauben vorgesehen, die auf dem Marktplatz platziert werden sollen.

Flammende Sterne in Ostfildern Dieses Jahr kann der Himmel über dem Scharnhauser Park in Ostfildern wieder leuchten. Das internationale Feuerwerksfestival Flammende Sterne ist für das Wochenende zwischen dem 19. und 21. August geplant. „Der Ticketvorverkauf läuft gut und wir sind froh, dass das Festival wieder stattfinden kann“, sagt Carina Speidel, Geschäftsführerin der Agentur MCE Ideenschmiede. Jedoch gäbe es noch einige Dinge im Hinblick auf die Vorbereitungen, die bislang noch holprig verlaufen würden. „Es fehlt uns leider immer noch an Personal und das zieht sich bislang durch wie ein roter Faden, egal ob Techniker oder Helfer für den Aufbau“, erzählt Carina Speidel. Dies sei aber ein lösbares Problem bis zum Start des Festivals. Zusätzlich zu den drei Feuerwerken gibt es Livemusik, Lasershows, einen Markt sowie gastronomische Angebote.