Wer außerhalb der Veranstaltung „Flammende Sterne“ ein Programm für das Wochenende sucht, kann sich unter anderem auf Kino im Freien, eine Stadtführung sowie eine Ausstellung freuen.

Stadtgeschichte Durch Kirchheim geht es am Samstag im Rahmen einer Stadtführung, die unter dem Motto "Geschichte(n) von oben" steht. Los geht es um 14 Uhr bei der Kirchheim-Info im Max-Eyth-Haus.

Kino am Campus Ein abwechslungsreiches Kinowochenende verspricht das Kommunale Kino in seiner Open-Air-Version Kino am Campus. Am Freitag geht es los mit dem Taucherepos „Im Rausch der Tiefe“ und am Samstag folgt die animierte Komödie „Elemental“ , bevor das Wochenende am Campus Innenstadt der Hochschule mit der französischen Aufsteigergeschichte „Tenor: Eine Stimme – zwei Welten“ ausklingt. Kinostart ist jeweils um 20.45 Uhr und der Einlass beginnt bereits 45 Minuten früher.

Draußen feiern Zum Sommerausklang bietet sich auch ein Besuch auf dem Nürtinger Weindorf an. In den Lauben und an den Ständen auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N werden zu regionalen und überregionalen Tropfen schwäbische Gerichte serviert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Freitag Wäspy mit seiner Hüttengaudi und am Samstag David Hanselmann mit Rock und Pop.

Kultur Die Ausstellung „Surface Treatments – 150 Jahre Zeit“ findet anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Villa Merkel und der 50-jährigen Nutzung des Gebäudes als Galerie der Stadt Esslingen statt. Die ehemalige Fabrikantenvilla wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und durch künstlerische Interventionen von Ann-Kathrin Müller, Julia Schäfer und der Autorin Judith Engel erlebbar. Am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Jam-Session Gejammt wird am Sonntag ab 20 Uhr im Club Kuckucksei in Nürtingen. Es treffen sich Musiker aus aller Welt und musizieren gemeinsam über unterschiedliche Genres hinweg. Jeder ist willkommen, kann vorbei kommen, zuhören, tanzen, singen oder musizieren.