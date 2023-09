1 Techno- und Elektro-Beats bestimmen das Wochenende in Wernau. Foto: Star Festival

Ein Techno- und Elektrofestival in Wernau, Bürgerfest auf dem Zollberg, Flohmarkt in Esslingen und ein kostenloses Rock-Konzert – an diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung viel geboten. Wir haben fünf Veranstaltungstipps zusammengestellt.











Der Spätsommer nimmt am Wochenende noch einmal ordentlich Fahrt auf. Wie gut, dass in der Region noch ein paar Events unter freiem Himmel anstehen. Aber auch einige Alternativen hat der Kreis Esslingen dieses Wochenende zu bieten. Ob gemütlich über den Flohmarkt schlendern oder Festival-Stimmung aufsaugen – bei diesen Veranstaltungen ist für jeden etwas dabei.

Sunset-Lounge im Weinberg In Neuffen kann am Wochenende der Spätsommer verkostet werden. Die Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck lädt in der Sunset-Lounge am Schwarzrieslingweg zu verschiedenen Weinen und Würstchen vom Grill ein – am Samstag, 16. September, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 17. September, von 14 bis 19 Uhr.

Wummernde Klänge in Wernau Techno- und Elektrobeats heizen am Wochenende das Eisstadion in Wernau ein: Am Freitag und Samstag, 15. und 16. September, findet das „S.T.A.R. Festival“ statt. Unter anderem Stella Bossi, Klaudia Gawals und Felix Kröcher werden auf der Bühne stehen, um die Menge zum Tanzen zu bringen. Tickets gibt es ab 6 Euro.

Buntes Programm auf dem Zollberg Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, lädt der Zollberg-Förderverein in Esslingen zum traditionellen Zollberg-Bürgerfest auf dem Gelände der Württembergischen Landesbühne ein. Das Programm reicht von Kinderschminken, Darbietungen von Schulen bis hin zu Spielmannszug und vielen musikalischen Highlights. Ein ökumenischer Gottesdienst und anschließendes Weißwurst-Frühstück warten am Sonntag auf die Besucherinnen und Besucher.

Dreierlei für das Second-Hand-Herz Das Flohmarktangebot im Kreis ist an diesem Wochenende groß: Den Anfang macht am Freitag, 15. September, der Bücherflohmarkt der Stadtbücherei Esslingen. Von 13.30 bis 17 Uhr ist der Bücherbus in der Schorndorfer Straße 48 geöffnet. Am Samstag, 16. September, kann auf dem Zollberg-Bürgerfest nach Schätzen aus zweiter Hand gestöbert werden und in der Ostfeldhalle findet am Samstag von 12 bis 16 Uhr ein Flohmarkt extra für Frauen statt.

Kostenlose Konzerte in der Esslinger Pliensauvorstadt Auf dem Roten Platz in Esslingen kommen Rockfans am Samstag, 16. September, auf ihre Kosten: Das Musikprogramm auf der Naturbühne beginnt um 18 Uhr mit dem Künstler Florijan van der Holz. Ab 20 Uhr kann zur Musik der Band Lluvia getanzt werden. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.