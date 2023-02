1 Aktiv in der Bücherei in Filderstadt: Claudia Vöhl, Leiterin des Amts für Bildung, Kunst und Kultur (links), und die Büchereileiterin Petra Rösner. Foto: /Caroline Holowiecki

Anlässlich der ersten Nacht der Bibliotheken in Baden-Württemberg am 17. März organisieren Stadtbüchereien im Landkreis Esslingen interessante Programmpunkte für den Abend.















Ein Themenabend in der Bücherei – das ist das Konzept der Nacht der Bibliotheken. Unter dem diesjährigen Motto„grenzenlos“ werden in teilnehmenden Bibliotheken im Landkreis Esslingen verschiedene Veranstaltungen angeboten. Besucher können beispielsweise an Lesungen teilnehmen oder im Handlettering-Workshop selbst aktiv werden. Das Motto „grenzenlos“ steht für die Büchereien als Ort für alle Menschen mit einem grenzenlosen Angebot an Möglichkeiten. „Wir sehen darin eine Chance, neue Kunden zu gewinnen“, sagt Petra Rösner, Leiterin der Stadtbibliothek Filderstadt. „Durch die Pandemie sind uns viele Kunden verloren gegangen“, fügt sie hinzu. Spätestens seit Beginn der Coronapandemie wurde die Bücherei auch während der Sonderöffnungszeiten nicht mehr stark besucht.

Veranstaltung alle zwei Jahre

Das Konzept der Nacht der Bibliotheken sei für die Bücherei eine Möglichkeit, diejenigen, die während der gewöhnlichen Öffnungszeiten keine Zeit hätten, zu erreichen. 2005 fand das erste Event der Reihe unter dem Motto „Bibliotheken bringen Licht ins Dunkel“ in Nordrhein-Westfalen statt. Seitdem gibt es die Veranstaltung im Zwei-Jahres-Rhythmus. Außerhalb Deutschlands nehmen deutschsprachige Büchereien aus Dänemark, Südtirol und Flandern teil. In Deutschland kommt in diesem Jahr Baden-Württemberg als drittes teilnehmendes Bundesland nach Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hinzu, außerdem beteiligen sich einzelne Büchereien aus dem Saarland. In Baden-Württemberg gibt es über 100 teilnehmende Bibliotheken, darunter viele aus dem Kreis Esslingen.

In der Stadtbibliothek Filderstadt dreht sich am 17. März alles rund um das Thema Star Wars. Auf die Frage, weshalb sie sich für dieses Thema entschieden hat, antwortet Petra Rösner: „Star Wars ist immer im Trend“. Außerdem gebe es eine gute Verbindung zum diesjährigen Motto, denn auch der Weltraum, in dem Star Wars spielt, sei grenzenlos. Von 18 bis 22 Uhr können Gäste in der Volmarstraße 16 in Bernhausen Brettspiele spielen, Schlüsselanhänger basteln oder von Star Wars inspirierte Waffeln essen. Begleitet wird dies von Cosplayern in Kostümen und dem Bach-Orchester der Musikschule Filderstadt. Besucher sind eingeladen, sich zu verkleiden

Grenzenlos digital in Plochingen

Während das Thema in der Bibliothek Plochingen „grenzenlos digital“ lautet und von 18 bis 22 Uhr beispielsweise das neue Selbstverbucher-Terminal vorgestellt wird, findet parallel ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Alten Rathauses Am Markt 1 eine Lesung zu Frauenliteratur statt. Schauspielerin Marjam Azemoun liest, moderiert und spielt Szenen aus Büchern von Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Christa Wolf und vielen weiteren. Hierbei soll vor allem die Rolle starker und schreibstarker Frauen des 20. Jahrhunderts hervorgehoben werden.

In der Stadtbücherei Esslingen wird dieses Jahr aufgrund der momentan angespannten Personalsituation keine Nacht der Bibliotheken stattfinden. Wie das Kulturamt Esslingen mitteilt, nehme man sich aber fest vor, in zwei Jahren an der Veranstaltung teilzunehmen.

Teilnehmende Büchereien

Kirchheim

18 – 23 Uhr, Max-Eyth-Straße 16, Handlettering und Lesungen

Ostfildern

17 – 22 Uhr, In den Anlagen 6, Vorlesefriseur und Märchenerzählerin

Leinfelden-Echterdingen

18:30 – 21 Uhr, Neuer Markt 1, Gute-Nacht-Geschichten

Köngen

14 – 22 Uhr, Kiesweg 5, Kreativangebot „bookart“

Lichtenwald

ab 20 Uhr, Thomashardter Straße 37, Kriminacht

Aichwald

ab 19:30 Uhr, Hauptstraße 17