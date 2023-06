1 Bei der Kirchheimer Musiknacht heizen am Wochenende wieder zahlreiche Bands dem Publikum ein. Foto: Ines Rudel

Die Kirchheimer Musiknacht, eine historische Stadtführung oder ein Abstecher in eine der Besenwirtschaften im Kreis. Wir haben fünf Tipps für das Wochenende in Esslingen und Umgebung zusammengestellt.















An diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung wieder viel geboten. Wir haben einige Veranstaltungen zusammengestellt.

Sorglos Slam Im Kuckucksei in Nürtingen treten am Freitag, 2. Juni, sechs Liedermacherinnen und Liedermacher mit ihren Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gegeneinander an. Und die Jury ist das Publikum. Los geht es in der Neckarstraße 14 um 20.30 Uhr.

Musiknacht Kirchheim Zum 24. Mal findet die Kirchheimer Musiknacht statt. Am Samstag, 3. Juni, verwandelt sich die Altstadt in eine große Bühne. Insgesamt 61 Künstler spielen an diesem Abend an 39 Orten.

Historische Stadtführung Um die Geschichte Kirchheims geht es bei einer eineinhalbstündigen Stadtführung am Samstag, 3. Juni, ab 14 Uhr. Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten einen Überblick über Fachwerkstile, die Martinskirche, die Märkte sowie das Renaissanceschloss und hören neben der ganz großen auch viele kleine Geschichten. Los geht es in der Max-Eyth-Straße 15.

Heimspiel Der FC Esslingen hat vor einer Woche den Aufstieg in die Landesliga klargemacht und tritt am Sonntag gegen den Zweiten VfL Kirchheim an. Los geht es um 15 Uhr im heimischen Sportpark Weil.

Im Besen Wer gerne in geselliger Runde schwäbische Spezialitäten genießt, ist in einer der Besenwirtschaften in Esslingen und Umgebung genau richtig.