1 Im Stadtkino Kirchheim wird am Samstag eine 90er-Party veranstaltet. Foto: Gaby Weiß

Am diesem Wochenende werden in Esslingen und Umgebung Festivals veranstaltet, aber auch Theater-Freunde, Fans der Hits aus den 90ern oder Poetry-Slammer kommen auf ihre Kosten.















Link kopiert

Im Kreis Esslingen ist an diesem Wochenende wieder viel los. Wir haben fünf Veranstaltungstipps zusammengestellt.

Die Hits der 90er Im Stadtkino Kirchheim wird am Samstag, 1. Juli eine 90er-Party gefeiert. Von Eurodance, R’n’B, Techno, Schlager, Hip Hop, Trash, Rock & Pop, House und Sommer-Party-Hits ist alles dabei, was dieses Jahrzehnt ausgemacht hat. Los geht es am Samstag um 22 Uhr.

Schön am Neckar Festival Bereits zum neunten Mal bringt der Kulturverein Provisorium am Freitag, 30. Juni und Samstag, 1. Juli das Neckarufer in Nürtingen zum Kochen. Sieben Liveacts und ein DJ verwandeln den Hölderlingarten der Freien Kunstakademie Nürtingen in die vermutlich schönste Freiluftkulisse des Landes. Am Freitag geht es um 18 Uhr los, am Samstag um 16 Uhr.

Parklücke Festival Für alle Festivalbegeisterten findet in Esslingen noch bis zum 21. Juli das Parklücke Festival statt: Der Parkplatz vor dem Kulturzentrum Dieselstraße verwandelt sich den Veranstaltern zufolge in einen bunten Ort der Begegnung und kultureller Aktivität. Support kommt am Freitag, 20 Uhr von der 23-jährigen Singer-Songwriterin Talya.

Dichter-Wettstreit Am Samstag, 1. Juli wird in der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen wieder gedichtet und gereimt. Los geht es beim Poetry Slam um 20 Uhr.

Sherlock und Watson Am Samstag, 1. Juli wird im Naturtheater Grötzingen, Alte Poststraße 18 in Aichtal das Stück „Sherlock Holmes – Tod im Neben“ gezeigt. Die Handlung beginnt zunächst harmlos, doch dann muss Sherlock Holmes um sein Leben kämpfen. Los geht es um 20.30 Uhr.