Sherlock Holmes, Naturheilkräuter oder Live-Musik – am verlängerten Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung ein vielfältiges Programm. Wir haben fünf Veranstaltungstipps zusammengestellt.















Viele freuen sich wegen des Feiertags auf ein verlängertes Wochenende. In Esslingen und Umgebung gibt es in den kommenden Tagen wieder einiges zu erleben. Wir haben fünf Veranstaltungen zusammengestellt.

Stadtgeschichte Geschichten vom Ankommen in Esslingen ab 1845 bis heute, können Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum im Gelben Haus am Hafenmarkt in Esslingen erfahren. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 18 Uhr.

Live-Musik Blues auf die Ohren gibt es am Samstag, 10 Juni bei „Don’t judge“ im Biergarten der Braurevolution in Kirchheim unter Teck. Auf dem Programm der Akustik-Band stehen Songs von den frühen Anfängen im Delta bis heute. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr.

Detektive Krimispannung und Humor versprechen die Veranstalter beim Stück „Sherlock Holmes – Tod im Nebel“, da am Samstag, 10. Juni im Naturtheater in Grötzingen, Alte Poststraße 18, gezeigt wird. Los geht es um 20.30 Uhr.

Kräuter und Co. Wer sich über Heilpflanzen informieren will, kann das am Sonntag in Beuren bei einer kleinen Wanderung tun. Im Mittelpunkt stehen Heilpflanzen, die derzeit blühen. Los geht es am Sonntag, 11 Juni, um 10 Uhr. Treffpunkt ist das Rathaus in Beuren.

Mallorca-Party In Nürtingen findet am Donnerstag, 8 Juni eine Mallorca-Party auf dem Festplatz in den Plätschwiesen statt. Gefeiert wird von 15 bis 21 Uhr.