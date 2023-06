1 Der Christopher Street Day kommt an diesem Wochenende nach Esslingen. Foto: Pixabay

Christopher Street Day, allerlei Feste und die sechste Auflage des Schlehenlaufs stehen an – am Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung ein vielfältiges Programm. Wir haben fünf Veranstaltungstipps zusammengestellt.















Link kopiert

Während der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Württemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, in St. Dionys predigt und Kinder auf der Neckarinsel Meerschweinchen bestaunen, findet am Wochenende auch der erste Christopher Street Day in Esslingen statt.

Christopher Street Day Unter dem Motto „Esslingen is coming out“ setzen sich die Teilnehmer des Christopher Street Days für die Rechte von Lesben, Schwulen, bi-, trans-, queer-, inter- oder asexuellen Menschen ein (LGBTQIA+). Los geht es an diesem Donnerstag, 15. Juni, um 16.30 Uhr mit Workshops zum Thema „Queer und Muslim“ im Jugendbüro. Es folgen in den kommenden Tagen bis Sonntag weitere Veranstaltungen. Höhepunkt ist die Demonstration am Samstag ab 16 Uhr am Bahnhofsplatz mit anschließender Hocketse.

Landesmissionsfest Derweil treffen sich evangelische Christen aus aller Welt zum Landesmissionsfest ab Samstag, 19 Uhr, wenn in St. Dionys ein Konzert stattfindet, bei dem sogar ein Jugendchor aus Malaysia auftritt. Am Sonntag folgen der Gottesdienst mit dem Landesbischof und ein Programm mit internationalen Gästen auf dem Marktplatz. Es gibt internationale Speisen und ein Programm für Kinder und Jugendliche. Ziel des Fests ist es, ein Fenster in die weltweite Kirche zu öffnen.

Erdbeer- und Inselfest In der Küferstraße wird am Samstag beim Erdbeerfest alles rund um die namensgebende Frucht angeboten, vom Kuchen über die Bowle bis zur Praline sowie weiteren Speisen, Getränke und Livemusik. Am Sonntag ist Trubel auf der Neckarinsel angesagt. Beim Inselfest bieten die vier dort ansässigen Clubs Ruderverein, Aquarien- und Terrarienverein Nymphaea, der Tierschutzverein und der Motoryachtclub von 10 bis 18 Uhr ein Programm für breit gestreute Interessen – vom Meerschweinchen besuchen bis zum Surfsimulator.

Blick in den Landkreis Doch nicht nur in Esslingen ist an diesem Wochenende etwas geboten. Neben dem Jubiläumsfest 850 Jahre Ruit, das der Ostfildern-Stadtteil am Samstag und Sonntag begeht, feiert der Musikverein Altbach von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag sein Musikfest auf dem Festplatz an der Gemeindehalle. Zur gleichen Zeit läuft in Denkendorf das Schlehenfest der Vereine.

Schlehenlauf Schnelligkeit und Ausdauer sind bei der sechsten Auflage des Denkendorfer Schlehenlaufs am Samstag wieder gefragt. Alle zwei Jahre findet die Veranstaltung im Rahmen des Schlehenfests in der Fildergemeinde statt. Um 11 Uhr laufen die Bambini (Jahrgang 2016 und jünger) los, um 11.15 Uhr startet der Kinder- und um 11.30 Uhr der Jugendlauf. Gegen 14 Uhr endet die Veranstaltung mit der Siegerehrung des Hauptlaufs, der über 6850 Meter führt und um 12 Uhr beginnt.