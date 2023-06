1 Musik, Theater und Jubiläen: An diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung viel los. Foto: pexels

Theater unter freiem Himmel, Konzerte, Hafenfest und 125 Sportfreunde Wernau – an diesem Wochenende ist einiges in Esslingen und Umgebung geboten. Wir haben fünf Veranstaltungstipps zusammengestellt.















Wer das Wochenende nicht ausschließlich im Freibad oder am Badesee verbringen will, kann sich in Esslingen und Umgebung auf ein vielfältiges Programm freuen.

Theater unter freiem Himmel Die Württembergische Landesbühne Esslingen spielt von Freitag, 23. Juni bis Sonntag, 25. Juni, jeweils ab 20 Uhr auf der Maille „Shakespeare in Love“ – die Bühnenversion einer siebenfach oscarprämierten Romantik-Komödie.

Psychedelische Klanglandschaften Im Zentrum Zinsholz in Ostfildern erklingen am Freitag, 23. Juni und Samstag, 24. Juni psychedelische Sounds. Beim siebten Eastfilly Fest sind am Freitag die Bands Coltaine, Arsen sowie Korb und Keil zu hören.Aam Samstag stehen The Great Machine, Camel Driver, Karaba, Sound of Smoke, Oakfarm und Plastikstrom auf dem Programm. Los geht es jeweils um 19 Uhr.

Metal im Dreierpack Lords of Salem, Black and Damned und Bouncing Betty spielen am Samstag, 24. Juni im Kultur- und Kommunikationszentrum Alte Mühle, Humboldtstraße 7 in Filderstadt. Der Sound bewegt sich zwischen Hard Rock, Metal und Power Metal. Los geht es um 20 Uhr.

Hafenfest Plochingen Am Samstag, 24. Juni, von 11 Uhr an veranstaltet Kaatsch am Rheinkai 2 ein Hafenfest. Geboten ist ein Programm mit Wasserski-Show, Kunstrad-Show, Hafenrundfahrt, Baggerfahren, Containerpool, Hüpfburgen, Quad-Parcours und mehr. Lokale Vereine bieten die Verpflegung an.

125 Jahre Sportfreunde Ihr 125-jähriges Bestehen feiern die Wernauer Sportfreunde (WSF) mit einem dreitägigen Festwochenende von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juli. Den Startschuss bildet das traditionelle Turnier der Fußball-AH (Alte Herren). Am Samstag spielt ein WSF-Fußball-Team gegen die Bürgermeister-Auswahl des Landkreises Esslingen, und anschließend gibt es Livemusik im Festzelt. Am Sonntag stehen ein Frühschoppen und ein Beachvolleyball-Spiel um den „Erich-Friess-Cup“ auf dem Programm.