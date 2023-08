1 Ab Freitag kann beim Esslinger Estival wieder gefeiert werden. Foto: Horst Rudel

Das Estival, Kino auf der Burg, Kirchheimer Weindorf und Flohmarkt – an diesem Wochenende ist in Esslingen und Umgebung viel geboten. Wir haben fünf Veranstaltungstipps zusammengestellt.















Dieses Wochenende wird wieder gefeiert: Das Estival in Esslingen beginnt, in Kirchheim wird ein Weindorf veranstaltet, aber auch Kunst und Kultur stehen auf dem Programm.

Feiern auf dem Marktplatz Das Esslinger Estival beginnt am Freitag, um 16 Uhr. Bis 16. August kann dann täglich zwischen 11.30 Uhr und 23 Uhr rund um den Marktplatz geschlemmt werden. Für Unterhaltung und Stimmung sorgen Live-Musik und Lichtkunst-Projektionen.

Filmisches Vergnügen Beim Kino auf der Burg in Esslingen stehen am Wochenende zwei Filme auf dem Programm. Am Freitag, 21.45 Uhr, ist der Film „Das Leben – Ein Tanz“ zu sehen, am Samstag wird um 21.30 Uhr „Indiana Jones und das Rad des Schicksals gezeigt“.

Weindorf Das 34. Kirchheimer Weindorf beginnt am Donnerstag. Bis 20. August kann vor der Kulisse der alten Stadtmauer Kirchheims gegessen, getrunken und gefeiert werden.

Gebrauchtes und Trödel Auf den Parkplatz an der Max-Eyth-Straße 21 in Nürtingen kann am Samstag beim Flohmarkt wieder gestöbert werden. Los geht es um 8 Uhr.

Zurück in die 90er Auf Zeitreise können sich alle Fans der 90er am Samstag in Kirchheim begeben. In der Bar des Stadtkinos in der Max-Eyth-Straße 1 wird ab 22 Uhr Techno, Schlager, Hip-Hop, Trash und Rock aus diesem Jahrzehnt gespielt.