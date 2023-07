1 Die Band Revolverheld spielt am Freitag auf der Esslinger Burg. Foto: dpa/Gerald Matzka

Dieses Wochenende hat in Sachen Open-Air-Veranstaltungen viel zu bieten: Unter anderem sind Revolverheld, Helge Schneider und Katie Melua auf der Esslinger Burg zu Gast. Wir haben fünf Veranstaltungstipps für Esslingen und die Umgebung zusammengestellt.















Am Wochenende locken in Esslingen und Umgebung zahlreiche Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur und Sport.

Konzerte auf der Burg Am Freitag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr. spielt die Band Revolverheld auf der Esslinger Burg. Am Samstag, 22. Juli, 21 Uhr, ist Helge Schneider dort zu Gast und am Sonntag, 23. Juli, ab 20 Uhr performt Katie Melua live auf der Burg.

Sportlich Tausende Kinder und Jugendliche werden in Esslingen zum Landeskinderturnfest erwartet. Die Innenstadt steht somit von Freitag bis Sonntag im Zeichen des Sports.

Inklusionsfest Los geht es am Freitag, 21. Juli, an der Alten Seegrasspinnerei in Nürtingen. Dort findet ein Inklusionsfest statt. Nachmittags, ab 13 Uhr, kann man mit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen ins Gespräch kommen. In einem Rollstuhl- und einem Blindenparcours kann man zudem am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, ein Handicap zu haben. Abends gibt es auf dem Inklusionsfest Pizza und es geht an selber Stelle nahtlos über in das nächste Event.

Open-Air-Kino Ab 21.30 Uhr wird am Freitag beim See-Gras-Open-Air-Kino an der Seegrasspinnerei der Film „Roter Himmel“ gezeigt. Am Samstag folgt um dieselbe Zeit die Verfilmung des gleichnamigen Romans „Wann wird es endlich wieder so, wie es war“. Am Sonntag endet das Open-Air-Kino um 21 Uhr mit einem Film über die Geschichte und die Bedeutung der Seegrasspinnerei – eine Weltpremiere. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Musik-Festival In Kirchheim hat das Sonnenrot-Festival am Flugplatz Hahnweide bereits am Donnerstag begonnen. Jeden Tag spielen mehrere Tribute-Bands – beispielsweise von Queen, Led Zeppelin und Deep Purple. Samstags und sonntags beginnt das Festival bereits um 14 Uhr, am Freitag um 17 Uhr. Es gibt einen Shuttle-Service zwischen Hauptbahnhof und Festivalgelände.