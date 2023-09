1 Auch in diesem Jahr funkelt die Esslinger Innenstadt wieder bei der langen Einkaufsnacht. Foto: Ines Rudel

Der Herbst ist da, die Schule geht wieder los. Aber vorher steht noch ein vollgepacktes Wochenende im Kreis Esslingen an, das eine aufkeimende Melancholie schnell vertreiben dürfte.











Das letzte Wochenende der Sommerferien steht bevor. Es dürften wohl gemischte Gefühle im Kreis Esslingen vorherrschen: Endlich sind die Kinder wieder beschäftigt, sagen die einen, den anderen graut es vor dem frühen Aufstehen an schnell dunkler werdenden Tagen. Zeit für etwas Zerstreuung!

Ein Schoppen vor dem Shoppen Bereits am Donnerstag startete die 2. Wein-Lounge auf dem Esslinger Hafenmarkt. Fünf Tage lang dreht sich fast alles um den edlen Tropfen aus dem Fass. Zehn Weingüter aus der näheren und weiteren Umgebung laden zum Probieren und Genießen ein. Auch das kulinarische Angebot kommt nicht zu kurz. Am Samstag funkelt es dazu noch kräftig, wenn man in Esslingen lang shoppen kann. Und wer am Sonntag noch nicht genug hat, findet beim Tag des offenen Denkmals sicher das eine oder andere unerkannte historische Schätzchen. Unter dem Motto „Talent Monument“ werden über 70 verschiedene Aktionen angeboten.

Bier statt Wein, muss auch mal sein Wer dem Wein eher abgeneigt ist, findet in Kirchheim die optimale Alternative. Bei den 2. Kirchheimer Biertagen dreht sich seit Donnerstag, 7.September, vier Tage lang alles um den Hopfensaft. Es gibt das Bier in allen Variationen und Farben – und vor allem nur von regionalen Anbietern. Kulinarische Schmankerl gibt es ebenso wie Livemusik.

Malle in Sielmingen Ein buntes Allerlei findet man ab Freitag beim Sielminger Heimatfest auf dem neuen Festplatz. Vielfalt ist angesagt: Am Freitag, 8. September, startet um 18 Uhr die große Malle-Party mit Mickie Krause (bereits ausverkauft). Am Samstag ist um 16 Uhr der traditionelle Fassanstich. Sonntags findet zudem ein ökumenischer Gottesdienst statt und anschließend folgt Frühschoppen sowie der traditionelle Festtagsumzug.

Bock auf Rock Nach so viel Ballermann am Freitag gibt es zum Ausgleich am Samstag in Plochingen Rock. Die Coverrockband 7UP aus Tübingen bringt das Alte Fuhrmannshaus so richtig zum Beben. Dort gibt es klassischen Rock auf die Ohren. Unter anderem gehören Deep Purple und die Doors zum Repertoire der Band. Los geht es um 20 Uhr.

Benzingespräche Und wer nach den vielen Festen noch seinen Führerschein besitzt, kann sich am Sonntag beim 6. Oldtimertreffen am Alten Neckar in Zell für sein neues Spielzeug inspirieren lassen. Ab 11 Uhr fahren die historischen Fahrzeuge vor. Teilnehmen können Besitzer sowie Fahrer von Pkw und Motorrädern, deren erste Zulassung länger als 30 Jahre zurückliegt. Eine Voranmeldung für die Veteranen ist nicht erforderlich.