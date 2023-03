1 Viel los am Wochenende: An der Esslinger WLB wird das Stück Toni Erdmann gezeigt. Foto: pexels

St. Patrick’s Day in Nürtingen, Toni Erdmann an der WLB oder die lange Nacht der Bibliotheken – auch an diesem Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung einige Veranstaltungen.















Wer sein Wochenende nicht auf dem Sofa verbringen will, kann von Freitag bis Sonntag in Esslingen und Umgebung einiges erleben. Wir haben fünf Veranstaltungstipps zusammengestellt.

St. Patrick’s Day Am Freitag spielen The Hoodie Crows im Kuckucksei in Nürtingen. Das Repertoire wird als Hommage an die wilde Schönheit irischer und schottischer Landschaft mit flotteren und ruhigeren Stücken beschrieben. Los geht es um 19.30 Uhr.

Lange Nacht der Bibliotheken Star Wars, grenzenlos digital oder schreibstarke Frauen des 20. Jahrhunderts – im Kreis Esslingen nehmen am Freitag an der langen Nacht der Bibliotheken die Büchereien in Filderstadt, Bernhausen, Plochingen, Kirchheim, Ostfildern, Leinfelden-Echterdingen, Köngen, Lichtenwald und Aichwald teil.

Toni Erdmann Das Stück wird am Freitag, 19.30 Uhr, an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen gezeigt. Toni Erdmann erschien 2016 als Spielfilm und erhielt unter anderem den Europäischen Filmpreis sowie eine Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film.

Eastfilly Rap Am Samstag sind Slim Patrick und Shoki im Zentrum Zinsholz in Ostfildern zu Gast. Einlass ist um 20 Uhr, los geht es um 22 Uhr.

Judo Am Samstag starten die Kampfsportler des KSV Esslingen in die Judo-Bundesliga. Auf das frische, junge Team wartet zum Auftakt ein alter Bekannter: In der KSV-Arena treten die Esslinger gegen des VfL Sindelfingen an. Los geht es um 18 Uhr.