1 Kirschblüten sind im Hepsisauer Tal zu sehen. Foto: dpa

Ein Spaziergang mit Kirschblüten, jede Menge Konzerte, Figurentheater und ein Krimin-Dinner – auch an diesem Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung einige Veranstaltungen.















In der Natur, beim Lösen eines Kriminalfalls oder vor einer der zahlreichen Konzertbühnen bei Pop, Rock oder Klassik: In Esslingen und Umgebung gibt es an diesem Wochenende vielerlei zu erleben und zu entdecken.

Gaumenfreuden und Nervenkitzel

Kulinarischer Genuss und Nervenkitzel stehen am Freitag im Hotel Fuchsen in Kirchheim unter Teck beim Krimidinner auf dem Programm. Die Handlung: In einem beschaulichen schwäbischen Ort ist die alljährliche Aufführung des Kulturvereins. Dafür muss die Hauptrolle neu besetzt werden. Das öffentliche Casting verläuft zunächst gut, bis ein plötzlicher Todesfall den lockeren Abend aus den Fugen reißt. Stecken kriminelle Machenschaften dahinter? Wer kann jetzt noch wem vertrauen? Das beschäftigt die Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem Freitag ab 19 Uhr.

Raus in die Natur

Zum Kirschblütenspaziergang geht es am Freitag von 14 Uhr bis 16.30 Uhr durchs Hepsisauer Tal in Weilheim. Durch ein weißes Blütenmeer mit etwa 40 000 Kirschbäumen und vielen blühenden Frühlingsblumen am Wegesrand führt die Route auf einem Panoramaweg im Biosphären- und Vogelschutzgebiet über die Fluren von Hepsisau mit herrlicher Aussicht ins Tal. Unterwegs erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie diese einzigartige Kulturlandschaft entstanden ist.

Was die Welt zusammenhält

Um Goethes „Faust“ geht es am Freitag und Samstag im Esslinger Lima-Theater. Dort wird jeweils um 20 Uhr das Stück „Quidam Faust – Warum – Wohin“ aufgeführt. Ein gewisser Herr Faust, ein Wissenschaftler, verzweifelt an den Grenzen der Erkenntnismöglichkeiten. Was die Welt und das Universum zusammenhält, will sich ihm nicht erschließen. Dem Burnout nahe offenbart sich ihm sein Alter Ego ein gewisser Herr Mephisto.

Songs von Joe Cocker

Fans von Joe Cocker, den Red Hot Chili Peppers, den Rolling Stones oder Joe Cocker kommen am Samstag ab 21 Uhr bei der Kult-Kneipennacht in Esslingen auf ihre Kosten. In insgesamt 14 Kneipen, Cafés und Bars spielen 14 Coverbands Hits aus den 1980er- und 1990er-Jahren, die besten Songs von Elvis, Brit-Pop und Irish-Folk. Wie immer gilt: einmal bezahlen und den ganzen Abend durch die unterschiedlichen Lokalitäten ziehen und Live-Musik genießen.

Klassik, Rock und Pop im Eisenlager

Musik spielt an diesem Wochenende auch beim Podium Festival die Hauptrolle, und zwar im Stück „Penelope“, einem Liederzyklus der US-amerikanischen Komponistin Sarah Kirkland Snider, den es am Samstag um 19 Uhr im Esslinger Eisenlager in der Fleischmannstraße zu sehen gibt. Musikalisch versteht sich das Stück als Zusammenspiel von Klassik und alternativen Rock- und Popwelten.