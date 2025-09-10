Veranstaltungen auf den Fildern: Sie sind die Filder-Partymacher
1
Unter dem Namen Feierkartell veranstalten Tim Tratz aus Plattenhardt (links) und Oliver Haaga aus Echterdingen Partys, vornehmlich auf der Filderebene. Foto: Caroline Holowiecki

Ob „Filly Vibes“, „Ufo-Revival“ oder „Holz vor der Hütt’n“: Wenn auf der Filderebene eine Party steigt, ist in der Regel das Feierkartell involviert. Wer ist das eigentlich?

Die riesigen Banner stehen an prominenten Straßenecken, die Instagram-Werbung poppt regelmäßig auf, die Flyer liegen an etlichen Stellen aus. Und ob „Holz vor der Hütt’n“ in Leinfelden, „Ufo-Revival“ in Bernhausen, „Filly Vibes“ oder Beachparty in Plattenhardt: Immer ist ein Name damit verknüpft, nämlich Feierkartell. Dahinter stecken Tim Tratz aus Plattenhardt und Oliver Haaga aus Echterdingen.

