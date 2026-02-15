Veranstaltung zur Landtagswahl: Gregor Gysi spricht in Esslingen

1 Gregor Gysi nimmt bei seinen Auftritten nie ein Blatt vor den Mund. Foto: Annette Riedl/dpa

Gregor Gysi gehört zu den bekanntesten politischen Persönlichkeiten in Deutschland – über die Parteigrenzen hinweg wird der Linke-Politiker von vielen geschätzt, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt und die Dinge auf den Punkt bringt. Er ist bekannt für seine klaren Analysen und für viele humorvolle Anekdoten aus dem Politikbetrieb. Auf Einladung des Kreisverbands der Partei Die Linke ist Gysi am Donnerstag, 19. Februar, im Esslinger Neckar Forum zu Gast.

Die öffentliche Veranstaltung im Vorfeld der Landtagswahl am 8. März beginnt um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.15 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Fragen zur sozialen Gerechtigkeit, zu Demokratie und Frieden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Worüber spricht Gregor Gysi in Esslingen?

In seinem Vortrag wird Gysi unter anderem der Frage nachgehen, wie das Leben in Deutschland wieder für alle Menschen bezahlbar werden kann und welche zentrale Rolle soziale Gerechtigkeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt spielt. Zudem spricht er darüber, warum Die Linke aus seiner Sicht in den Landtag von Baden-Württemberg gehört, wie Demokratie und Rechtsstaat attraktiver und widerstandsfähiger werden können und weshalb eine Stärkung des Völkerrechts notwendig ist, um internationale Konflikte nicht nach dem Recht der Stärkeren auszutragen.