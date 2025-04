Veranstaltung zu Ostern im Kreis Esslingen: Dinoeiersuche im Urweltsteinbruch Holzmaden

Unbekannte gefährden Verkehr in Kirchheim Unbekannte heben zwölf Kanaldeckel aus – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Kanaldeckel in der Saarstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) geöffnet. Ob dadurch Verkehrsteilnehmende zu Schaden kamen, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.