Mit der Musikshow unter dem Motto „Save Ukraine - #StopWar“ wird am Sonntag in Berlin an den Krieg in der Ukraine erinnert. Auf der Bühne unter andere: die diesjährigen Gewinner des Eurovision Song Contest.















Am Sonntagabend hat die Wohltätigkeitsveranstaltung „Save Ukraine - #StopWar“ die Aufmerksamkeit der Welt auf die Ereignisse in der Ukraine gelenkt. Dazu erinnerten Musikstars aus der Ukraine bei einer Show am Brandenburger Tor an den Krieg und sammelten Spenden. Diese Musikshow fand gleichzeitig in Berlin als auch in Kiew statt und wurde im ukrainischen Fernsehen übertragen.

Live-Aufritte und Videobotschaften

In Berlin waren unter anderem die Gewinner des Eurovision Song Contest 2022, die Kalush Orchestra Band, anwesend und traten auf der Bühne auf. Außerdem wurden Videobotschaften von Politikern und Prominenten gezeigt, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz und der britische Premierminister Boris Johnson. Impressionen dazu finden Sie in der Bildergalerie.

Laut der Polizei waren etwa 15 000 Teilnehmer angemeldet. Das Ziel der Veranstalter war es, auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam zu machen, sowie Spenden für den Erwerb von medizinischer Ausrüstung zu sammeln.