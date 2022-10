1 Verkaufsstände beim Tag der Kosaken auf dem Karlsplatz in Stuttgart Foto: Lg/Max Kovalenko

Bei einer Veranstaltung auf dem Stuttgarter Karlsplatz zu Ehren der Verteidiger der Ukraine ist Geld für ein Krankenhaus gesammelt worden.















Es ist unschwer zu erahnen, warum die Ukrainer in diesen Kriegszeiten des 14. Oktobers besonders intensiv gedenken – es ist der sogenannte Tag der Verteidiger der Ukraine. Dieser Jahrestag geht historisch gesehen auf die Kosaken zurück, die sich im 15. Jahrhundert im Gebiet der heutigen Ukraine gegen russische Unterdrückung zur Wehr setzten. „Wir wünschen uns, dass unsere heutigen Soldaten so sind wie die Kosaken früher: stark, mutig und schlau“, sagt Nadiia Kaiun vom 2016 in Stuttgart gegründeten Verein Ukrainisches Atelier für Kultur und Sport, der am Freitagnachmittag auf dem Karlsplatz ein Programm mit Gesängen und Vorträgen veranstaltete.

Die Verkaufserlöse von ukrainischen Backspezialitäten und Selbstgebasteltem gehen als Spende an ein Krankenhaus in Dnipro. „Aber auch hier brauchen die Leute Trost und Zusammenhalt“, so Kaiun.