Veranstaltung in Stuttgart: Mit Lego bauen

Joe Bryant und seine MHP-Arena

Die MHP-ARena, „Mario Brothers“ und „Star Wars“, alle sind sie beim Brick Fest LIve zu finden. Und man kann in einer Million Lego-Steinen baden. Erstmals gastiert die große Lego-Party in Europa und Stuttgart.











Joe Bryant aus Crawley hat ein bemerkenswertes Hobba. Er baut Bundesligastadien nach, mit Legosteinen. Sein jüngstes Werk ist die Stuttgarter MHP-Arena. 3600 Stunden hat er dafür gebraucht, 7000 Steinen verwendet, 84 Kilo wiegt das Werk. 2024 haben die Bryants es dem VfB geschenkt. Nun ist es beim Brick Fest Live in der Stuttgarter Schleyerhalle zu sehen.

Erst klein, dann groß

So wie bei Joe Bryant fing es auch Chad Collins und seiner Tochter klein an. Sie filmten, wie sie aus Lego-Steinen ihre Kreationen bauten. Nach 500 Filmen, die mehr als elf Millionen Mal geschaut wurden, wollten sie ihre Zuschauer kennenlernen, mit ihnen diskutieren und gemeinsam bauen. Daraus wurde Brick Fest Live.

Als Christian Doll von C2 Concerts mal wieder in den USA war, landete er bei einer der Brick-Fest-Live-Veranstaltungen. Die finden in den USA in großen Hallen statt – und dort sind sie richtig groß. Aber klar, eine Million Steine, Tausende Bauwerke und Zehntausende Besucher wollen untergebracht sein. So wagte es Doll denn auch, gleich einmal die Schleyerhalle zu buchen für Brick Fest Live. Erstmals tourt die Mitmach-Messe durch Europa und macht vom 7. bis 9. Juni Station in Stuttgart.

Ab nach Ägypten

Es gibt verschiedene Themenbereiche, „Mario Brothers“ und seine Welt laden ein, man kann Graffiti bauen, jeder kann beim Bodenmosaik Hand anlegen, es gibt Ausflüge nach Ägypten, in Filme, ein Rennen mit selbst gebauten Fahrzeugen, leuchtende Bausteine und das sogenannte Brick Pit, ein Bad in Hunderttausenden Lego- und Duplo-Steinen. Mit denen natürlich gebaut werden darf. Und wie das immer so ist, natürlich kann und sollen auch Lego-Steine und -Modelle gekauft werden.

Die Tickets müssen für bestimmte Zeiten gebucht werden. Kinder bis fünf Jahre kosten nichts. Kinder bis 14 Jahre zahlen 22,20 Euro, Erwachsene 27,60 Euro. Familientickets kosten je Person 19,05 Euro.