Veranstaltung in Stuttgart abgesagt: Weihnachtssingen des VfB in der MHP-Arena fällt aus – das steckt dahinter

Über 15.000 Fans haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit Stars wie Andrea Berg, The BossHoss, Vincent Gross, Aisata Blackman und Patricia Kelly sowie den Hymnus-Chorknaben beim ersten VfB-Weihnachtssingen in der MHP-Arena in Stuttgart gesungen – ein emotionaler Abend voller Gänsehautmomente. Zum Finale standen Popstars und VfB-Spieler gemeinsam auf der Bühne. In vielen deutschen Stadien ist das gemeinsame Weihnachtssingen längst zu einer beliebten Tradition geworden. Doch in diesem Jahr müssen die VfB-Fans auf eine Neuauflage verzichten.

„Wir haben keinen Termin gefunden“, sagt Veranstalter Christian Doll unserer Zeitung. Der sportliche Erfolg des VfB Stuttgart habe dafür gesorgt, dass die MHP-Arena durch internationale Spiele stärker belegt sei. Man habe deshalb an eine Ausweichmöglichkeit im Robert-Schlienz-Stadion gedacht – doch auch dies habe nicht geklappt.

Veranstalter Christian Doll gibt das Weihnachtssingen beim VfB Stuttgart nicht auf

Bei der Premiere im vergangenen Jahr zeigte sich aber auch, dass die Dimensionen der MHP-Arena für ein Konzert mit 15.000 Besucherinnen und Besucher nicht ganz ideal sind. Die Bühne war weit weg von der Haupttribüne, dazwischen lag ein leerer, beim Konzert kaum genutzter Rasen. Für den Auftakt waren die Veranstalter mit der Besucherzahl zwar zufrieden, sagten aber auch, das Weihnachtssingen werde von Jahr zu Jahr größer, wenn sich herumspricht, wie schön es ist.

Christian Doll gibt das Projekt nicht auf. Er denkt positiv in die Zukunft: Nächstes Jahr werde das VfB-Weihnachtssingen wieder stattfinden, davon ist er überzeugt. Man werde auch dann eine Lösung finden, wenn sich die VfB-Erfolge fortsetzen, was freilich alle hoffen, und der Terminplan des Bundesligisten erneut eng werde.

Bei den Stuttgarter Kickers auf der Waldau werden wieder Weihnachtslieder gesungen

Ganz ohne weihnachtliches Mitsingen im Stadion bleibt Stuttgart jedoch nicht. Das Weihnachtssingen bei den Stuttgarter Kickers geht in diesem Jahr bereits in die siebte Runde. Es gibt noch Karten. Am Sonntag, 21. Dezember, verwandelt sich das festlich geschmückte GAZi-Stadion auf der Waldau erneut in einen Ort der musikalischen Begegnung. Einlass ist ab 16 Uhr, das Ende ist gegen 19 Uhr geplant, wie die Veranstalter mitteilen.

Das Format lädt Menschen aller Generationen, sozialen Hintergründe und Glaubensrichtungen zum gemeinsamen Singen ein. Die Liedtexte werden auf eine Großleinwand projiziert – Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht.

Gerlinde Kretschmann ist erneut Schirmfrau des Weihnachtssingens bei den Stuttgarter Kickers im GAZi-Stadion

Durch das Programm führt wie gewohnt Patrick Bopp, ehemals Mitglied der Vocal-Comedy-Gruppe Füenf, unterstützt vom „singenden Chatmaster“ Christian Langer, ebenfalls ein ehemaliges Füenf-Mitglied. Die musikalische Leitung übernimmt Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke. Für den passenden Klang sorgen Tobias Bodensiek am Bass, Till Müller-Kray am Schlagzeug, David Hanke an der Blockflöte sowie das Blechbläser-Ensemble EJUS Brass unter der Leitung von Christof Schmidt. Erneut ist „Landesmutter“ Gerlinde Kretschmann Schirmfrau beim großen Singen.