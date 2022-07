So läuft das Marquardtfest

Veranstaltung in Plochingen

4 Eindrücke vom Marquardtfest in Plochingen Foto: Rainer Hauenschild

Nach zweijähriger Zwangspause findet wieder Plochingens größtes Sommerfest statt. Dieses Jahr sogar mit freiem Eintritt.















Seit Freitag läuft Plochingens größte Stadtsause: das Marquardtfest. Heute ab 18 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr lockt die Stadt mit Essensständen, zwei Bühnen für die Musik und erstmalig freiem Eintritt tausende Besucher zum Fest. Veranstaltet wird das Spektakel vom Arbeitskreis Plochinger Vereine (AKPV) in Zusammenarbeit mit der Stadt.



Natürlich ist das Vereinsfest Plochingens dem mittelalterlichen Ortsherren und Gönner Marquardt von Randeck gewidmet, welcher sich am Sonntag um 15 Uhr wohl auch selbst blicken lassen soll. Seine Legende wird dort von Plochinger Darstellern auf der Bühne in Szene gesetzt. Die ersten Eindrücke vom Freitag seht hier in der Bildergalerie.