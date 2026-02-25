Veranstaltung in Esslingen: VfB-Maskottchen Fritzle und Andreas-Gabalier-Double in Möbelhaus

1 Möbel Rieger hat für das kommende Wochenende unter anderem ein Andreas-Gabalier-Double engagiert. Im Foto rechts zu sehen ist der Sänger selbst. Foto: Möbel Rieger/Gottfried Stoppel

Bei einem Event bei Möbel Rieger in Esslingen am Wochenende tritt unter anderem ein Andreas-Gabalier-Double auf.











Fans volkstümlicher Musik und des Sängers Andreas Gabalier kommen am kommenden Wochenende auf einfache Art und Weise an ein vermeintliches gemeinsames Foto mit dem Star – wenn auch nicht dem Original. Die Möbel-Rieger-Filiale in Esslingen hat ein Double des bekannten Sängers gecastet.

Dieses tritt bei einem Event am Samstag, 28. Februar, auf. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr in dem Geschäft in Esslingen-Sirnau. Das Gabalier-Double tritt von 12 bis 15 Uhr auf mit anschließender Autogrammstunde. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Aktionen, Vorführungen und Workshops geplant.

Vielfältiges Programm: Sekt, Bastelworkshops, Cosplay und Fritzle

So gibt es neben allerlei Beratung zum Thema Wohnen einen lustigen Chaosbutler als Walk-in-Act, Cosplay-Darsteller, Spiel- und Mitmachaktionen mit dem VfB-Maskottchen Fritzle, einen Makramee-Workshop und weitere Bastelkurse, ein Kinderprogramm, ein Gewinnspiel, Begrüßungssekt und weitere Getränke und Speisen zur Verkostung. Geöffnet ist bis 19 Uhr.