Veranstaltung in Echterdingen: Cem Özdemir kommt zum Grünen-Sommerfest

1 Cem Özdemir möchte Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann werden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Grünen Ortsverband richtet am Sonntag, 21. September, ein Familienfest im Grünen auf der Echterdinger Spielwiese aus. Prominente Gäste haben sich angekündigt.











Wer wird Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann? Das ist eine spannende Frage, die am 8. März bei der Landtagswahl beantwortet wird.

Die Spitzenkandidaten stehen schon längst in den Startlöchern: Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Grüne), Andreas Stoch (SPD), Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Markus Frohnmaier (AfD) wollen in die Villa Reitzenstein einziehen. Wer den Grünen-Kandidaten Cem Özdemir live erleben will, hat dazu am kommenden Sonntag, 21. September, beim Sommerfest des Grünen-Ortsverbandes auf der Spielwiese an der Waldhütte in Echterdingen die Gelegenheit.

Die Grünen richten dort ein Familienfest im Grünen mit Politik, Livemusik und Aktionen für Kinder aus. Als Gäste werden Cem Özdemir, Clara Schweizer, die Landtagskandidatin im Wahlkreis Nürtingen, sowie weitere Grünen-Politiker erwartet. Die Veranstaltung biete die Möglichkeit „sich über aktuelle politische Themen zur Zukunft in Baden-Württemberg auszutauschen“, teilt Petra Gudat-Koschatzky, die Sprecherin des Ortsverbandes mit. Und: „Wir wollen zeigen, dass Politik auch Spaß machen kann.“ Los geht es um 12 Uhr.