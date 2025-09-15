Veranstaltung im SSVE-Freibad: Swim & Run: Gute Stimmung zu Wasser und zu Land

Swim & Run: Gute Stimmung zu Wasser und zu Land

1 Auf den schnellen Sprung aus dem Becken kommt es auch an. Foto: Benjamin Lau

Der 5. Esslinger Insel-Swim & Run war das Sportfest, das sich die Organisatoren des SSV Esslingen und von Nonplusultra Esslingen erhofft hatten. Die Cheforganisatoren Benjamin Klotz und Sibylle Schmied waren bereits um sieben Uhr vor Ort, um die letzten Vorbereitungen zu erledigen. Später füllte sich das SSVE-Freibad schnell und da auch in diesem Jahr das Wetter wieder wunderbar mitspielte, gab es dank der knapp 50 Nachmeldungen mit insgesamt 260 Teilnehmenden erneut einen Rekord. „Die stetig steigenden Teilnehmerzahlen zeigen, dass unser Wettkampf in der Region angekommen ist“, erklärte Schmied, „ich würde mir aber mehr Teilnehmer aus Esslinger Vereinen wünschen. Es ist ein Freizeitsport-Event, da soll es nicht nur um schnelle Zeiten gehen, sondern auch um die gesamte Atmosphäre, die gute Stimmung mit den Zuschauern und den Spaß am Wettkampf.“