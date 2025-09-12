Veranstaltung im Kreis Esslingen: Diese Pferde hat Pippi Langstrumpf berühmt gemacht

1 Knabstrupper heißt die Pferderasse aus Dänemark mit dem gescheckten Aussehen. Foto: privat

Das Pferd von Pippi Langstrumpf kennen alle, die die kesse Göre schon mal in einem Buch oder einem Film erlebt haben. Nun sind die Tiere im Kreis Esslingen in echt zu sehen.











Die heimlichen Stars bei der Stuten- und Fohlenschau des Zuchtverbands für Deutsche Pferde am Samstag, 13. September, sind wieder die getupften Pippi-Langstrumpf-Pferde.

Im idyllischen Nürtinger Tiefenbachtal sind die attraktiven Pferde aus Dänemark auf dem Knabstruppergestüt „af Asgard“ bei Familie Schwieger und Beck zu erleben. Bekannt geworden sind die Pferde mit dem auffällig gescheckten Aussehen aus den Kinderfilmen rund um Astrid Lindgrens Kinderstar Pippi Langstrumpf.

Pippi Langstrumpfs Pferd ist bekannt aus Filmen und Büchern

Einer der tierischen Freunde dieser kessen Göre mit den roten Haaren soll ein solch gescheckter Knabstrupper namens „Kleiner Onkel“ gewesen sein. Es gibt aber auch Quellen, die behaupten, bei dem Pferd im Film habe es sich um einen Schimmel gehandelt, dem die Punkte für die Dreharbeiten lediglich aufgesprüht worden seien.

Großes Pferde- und Ponytreffen im Kreis Esslingen

Aber zurück ins Tiefenbachtal, wo laut den Veranstaltenden noch weitere Pferderassen ausgestellt werden. Die Auswahl reicht vom Deutschen Reitpferd bis zum Shetland Pony. Zu sehen seien wieder Fohlen, Stuten und Hengste und es werden sogar Teams zu sehen sein, die aus Bayern und Tirol anreisen.

Der Tag startet um 10.30 Uhr mit der Fohlenregistrierung und den Fohlenklassen. Danach sollen Knabstrupper, Deutsches Reitpferd, Haflinger, Shetland Pony und andere präsentiert werden. Und gegen 15 Uhr wird der Tageshöhepunkt, die Vergabe der Championats-Titel, erwartet.

Die Nürtinger Pferdepension und Wanderreitstation mit Reitanlage ist unter der Adresse Im Tiefenbach 49 zu erreichen.