Veranstalter ziehen Konsequenzen: Rechtsextremer Protest auch in Stuttgart gegen den CSD geplant

Rechtsextremer Protest auch in Stuttgart gegen den CSD geplant

1 Die Regenbogenfahne zieht am 26. Juli erneut durch die Stuttgarter Innenstadt. Foto: dpa

Wie in Pforzheim ruft auch in Stuttgart eine rechtsextreme Gruppe dazu auf, gegen den CSD am 26. Juli zu protestieren. Welche Konsequenzen ziehen die Veranstalter daraus?











In vielen Städten trifft die bunte Vielfalt auf braune Proteste. Die Anfeindungen gegen queere Veranstaltungen haben, wie Kai Bölle, Vorstandsmitglied des Vereins CSD Deutschland, gegenüber der Presseagentur dpa voller Sorge berichtet, bundesweit „eine neue Qualität bekommen“. Nach Pforzheim ist nun auch Stuttgart betroffen. Eine rechtsextreme Gruppe, die sich „Stuttgart Revolte“ nennt, mobilisiert in den sozialen Medien gegen die Pride-Demonstration, die am 26. Juli vom Feuersee zum Schlossplatz führt.

Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg ist besorgt

Diese Gruppe schreibt auf Instagram, sie suche „stramme Kameraden“, die aktiv werden wollten, und wendet sich an diejenigen, die „keinen Bock mehr auf linksgrüne Veganer und aufs Gendern“ hätten. Am 26. Juli gelte es, „die Stadt zu verteidigen“. Dann werde man „Heimat, Familie und Nation“ gegen den CSD hochhalten.

Auf seiner Homepage beklagt der Verfassungsschutz Baden-Württemberg zunehmende Aktionen gegen queere Menschen und schreibt: „Rechtsextremisten lehnen Vielfalt im Hinblick auf sexuelle Orientierungen sowie bei Partnerschafts- und Familienmodellen weitestgehend ab. Heterosexualität und die damit verbundene traditionelle Kernfamilie aus Mann, Frau und möglichst mehreren Kindern wird als alternativlos und biologisch ,natürlich’ angesehen.“ Rechtsextremisten wollten das Thema ideologisch besetzen, „indem sie die Ablehnung von Geschlechtervielfalt und queerer Lebensweisen an ihr von Rassismus und Nationalismus geprägtes Weltbild knüpfen“.

Für den Stuttgarter CSD erklärt Betina Starzmann: „Wir haben die angekündigten Gegenaktionen natürlich auf dem Schirm und sind dazu im engsten Austausch mit der Stadt und den Sicherheitskräften.“ Man werde vonseiten der Veranstalter „alles dafür tun, dass sich die Besuchenden am Pride-Wochenende so sicher wie möglich auf der Demo und und bei der Hocketse fühlen können“.

Appell an die CSD-Besuchenden, „in Gruppen nach Hause zu gehen“

Gleichzeitig appelliert der CSD-Verein an die Besuchenden, aus den etlichen Gegendemonstrationen von rechtsextremen Gruppierungen und der zunehmenden Gewaltkriminalität Lehren zu ziehen. „Wenn die Leute von einer Veranstaltung nach Hause gehen, dann sollten sie sich am besten in Gruppen organisieren, um nicht allein zu sein“, sagt Betina Starzmann. Aktuell prüfe der CSD-Verein eine Kooperation mit einer „sicheren Heimweg-App“ für die Pride-Veranstaltungen in diesem Sommer.

Die CSD-Kulturwochen starten am 11. Juli mit einem Empfang der Stadt Stuttgart im Rathaus. Neben OB Frank Nopper wird VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle sprechen, der Schirmherr in diesem Jahr. Die Stuttgart Pride steht diesmal unter dem Motto: „Nie wieder still! Laut für Freiheit, stark für Vielfalt“.