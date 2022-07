Verärgerte Schulleiter in Stuttgart

1 Die Coronapandemie und der Ukraine-Krieg haben auch an Stuttgarter Schulen Folgen. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Lehrermangel ist hausgemacht. Dass der Appell zur Mehrarbeit nach der Pandemiebelastung schlecht ankommt, war erwartbar, meint Inge Jacobs.















Link kopiert

Dass die Aufforderung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Theresa Schopper an den Schulen in Stuttgart besonders schlecht ankommt, kann niemanden überraschen. Denn gerade in der Landeshauptstadt ist die Versorgung mit Lehrern seit Jahren schon zu Schuljahresbeginn schwierig, gibt es unbesetzte Stellen. Auffangen müssen das die Bestandslehrkräfte.