1 Auf engem Raum haben sich einige Immobilienmakler niedergelassen. Dazu kommt immer mehr Gastronomie Foto: Staufenpress

Der Einzelhandel schwindet, Dienstleister nehmen in der Göppinger Hauptstraße immer mehr Raum ein – neuerdings auch Makler. Das Thema Verkehr im Zentrum wird nach der Sommerpause wieder brisant.















Der Handel zieht sich immer mehr zurück, Dienstleister und Gastronomen rücken nach. Dieser Trend ist in der Göppinger Hauptstraße schon länger im Gang. Auffällig ist jedoch, dass sich in den vergangenen Monaten vor allem Anbieter aus der Immobilienbranche ausgebreitet haben. Die Firma Engel+Völkers hatte in der westlichen Hauptstraße beim Schillerplatz schon länger eine Dependance. Innerhalb kurzer Zeit haben sich nun in Marktplatz-Nähe gleich vier weitere Maklerbüros in den Ladengeschäften angesiedelt. Dazu kommt ein Architekturbüro. Um die Ecke bietet ein Fertighaus-Anbieter seine Dienste an. Und auch Finanzdienstleister sind stark vertreten. Wie kommt es zu dieser Häufung?