Wer seinen persönlichen CO2-Fußabdruck verkleinern will, braucht einen Überblick über die größten Sünden – und dann einen Plan.

Stuttgart - Wer nachhaltig leben will, muss auch bereit sein, den eigenen Lebenswandel genauer unter die Lupe zu nehmen. Das kann zu Erkenntnissen führen, die man sich lieber erspart hätte, aber auch ein Motivationsansatz sein, allmählich Veränderungen durchzusetzen. Was mich betrifft, so fällt es mir nicht ganz leicht, konsequent meinen CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Ein passendes System muss jeder für sich selbst finden.