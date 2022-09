1 Am Montag wird die Queen beigesetzt. Foto: AFP/GREGORIO BORGIA

Weltweit trauern die Menschen um die Queen. Wer kurzfristig nach London reisen möchte, um der Königin vor Ort die letzte Ehre zu erweisen, muss mindestens 600 Euro einplanen.















Weltweit trauern Menschen um die am 8. September gestorbene Queen Elizabeth II. Das Protokoll „London Bridge“ legt genau fest, was in den Tagen nach dem Tod von Elizabeth II. passiert, auch die zehn Tage bis zur Beerdigung. Am 19. September wird um 12 Uhr ein Gottesdienst in der Westminster Abbey gefeiert, bevor die Queen in der St.-George-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor beigesetzt wird.

Viele Besucher und Touristen erwartet

Wer last minute in London dabei sein möchte, muss mit hohen Preisen und Menschenmassen rechnen. Denn auch wenn die Metropole zu den touristenstärksten Städten Europas gehört, rechnet man dort in den kommenden Tagen mit einem nicht vergleichbaren Besucheransturm. Da König Charles III. bei seiner Proklamation den Todestag der Queen zum Nationalfeiertag erklärt hat, werden viele Touristen bis Dienstag bleiben. Unseren Berechnungen liegt daher der Reisezeitraum Samstag bis Dienstag zugrunde.

Wie komme ich nach London?

Direktflüge auf dem Hinweg von Stuttgart nach London sind mittlerweile ausgebucht. Direkte Rückflüge bieten British Airways und Eurowings noch an. Wer die kürzeste Reisedauer von 3.40 Stunden auf dem Hinweg und einen Direktflug von 1.45 Stunden zurück wählt, zahlt (Stand 15. September) 552 Euro. Den billigsten Flug bietet Swiss mit 345 Euro an – allerdings mit einer Unterbrechung von 15 Stunden in Zürich auf dem Hinweg. Direktflüge von Frankfurt (1 Stunde und 40 Minuten) kosten 653 Euro für Hin- und Rückflug.

Eine preisgünstigere Alternative wäre der Flixbus. Die günstigste Hinfahrt liegt preislich bei 90 Euro, mit einem Umstieg in Paris. Der billigste Rückweg kostet 61 Euro und dauert gut 21 Stunden, der schnellste 76 Euro mit einer Fahrtzeit von 18 Stunden und 30 Minuten.

Schneller aber deutlich teurer geht es mit dem Zug: Die Fahrt dauert im besten Fall sechs Stunden und 38 Minuten, mit einem Umstieg in Paris. Eine kurzfristig gebuchte Hinfahrt am Samstag würde ohne Bahncard 377 Euro in der zweiten Klasse kosten, die Rückfahrt am Dienstag 280 Euro.

924 Kilometer sind es von Stuttgart nach London. Daraus wird bei einem Spritpreis von zwei Euro und einem Verbrauch von sieben Litern auf 100 Kilometer 130 Euro pro Weg. Maut und Parkgebühren kommen zu dieser Summe noch dazu.

Wie viel zahle ich für ein Hotel?

Seit dem Tod der Queen sind die Hotelpreise in London enorm gestiegen. Für ein Doppelzimmer in einem zentralen Stadtteil zahlt man ab 504 Euro (Carlton Hotel), für einen Schlafplatz im Mehrbettzimmer ab 169 Euro (London Waterloo Hostel). Unter 500 Euro liegen nur noch wenige Zimmer. Hat ein Doppelzimmer kurz nach der Bekanntgabe des Todes bereits für ein Wochenende zwischen 500 und 1000 Euro gekostet, zahlt man diesen Betrag mittlerweile in vielen Hotels für eine Nacht. Die Preise steigen weiterhin an und könnten mittlerweile überholt sein.

Brauche ich einen Reisepass?

Die Einreise nach Großbritannien ist seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres nur noch mit gültigem Reisepass möglich.

Wie kann ich Abschied nehmen von der Queen?

Nach der Überführung des Sargs der Queen aus Edinburgh am vierten Tag nach ihrem Tod wird die Queen bis zur Beerdigung in der Westminster Hall öffentlich aufgebahrt. Dort können sich die Menschen bis Montagmorgen rund um die Uhr verabschieden. Dabei gilt: keinerlei Mitbringsel, Handys müssen in der Tasche bleiben, Fotos oder Selfies sind nicht gestattet. Die Wartezeit kann laut Medienberichten zufolge bis zu 30 Stunden dauern. Am Montagmorgen um 10.44 Uhr wird der Sarg dann in einer Prozession vom Parlament zum Westminster Abbey gebracht. Um 12 Uhr wird es ruhig im Vereinten Königreich: Es ist eine Schweigeminute angesetzt. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg weiter zur St. George’s Chapel gebracht.

Welche Kosten sollte ich außerdem kalkulieren?

Die Lebenserhaltungskosten in England liegen etwa 30 Prozent über dem mitteleuropäischen Durchschnitt, dementsprechend sollte man für die Versorgung mindestens 100 Euro einplanen und für die öffentlichen Verkehrsmittel in London 21 Euro.

Was sollte ich sonst noch beachten?

Wer sich während des Besuchs in London weitere Sehenswürdigkeiten anschauen möchte, sollte beachten, dass aufgrund der Staatstrauer einige Attraktionen geschlossen bleiben. Ob die Geschäfte am Tag der Beerdigung schließen, liegt im Ermessen der jeweiligen Betreiber, eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Lidl-, Aldi-, Primark, Tesco, Argos- und Waitrose-Filialen werden am Nationalfeiertag als Zeichen des Respekts geschlossen sein, das haben die Firmen angekündigt. Es wird allerdings erwartet, dass die meisten kleinen Läden wie gewohnt geöffnet bleiben.