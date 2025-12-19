Verabschiedung Haushalt Stuttgart: Emotionen, Überraschungen – Wie lief der Tag im Stuttgarter Rathaus bislang?

1 Nach anfänglichen Protesten wurde es ruhiger am Tag der Haushaltsverabschiedung. Foto: Lichtgut

Unsere Redakteurin Lisa Welzhofer erzählt, wie sie den Tag der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/27 im Rathaus bislang erlebt hat.











Hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten, hitzige Debatten, überraschende Abstimmungen – unsere Redaktion verfolgt den Tag der Abstimmung in einem Live-Blog und mit zahlreichen Texten.

Im Video erzählt Redakteurin Lisa Welzhofer, wie sie den Tag erlebt, von spannenden Momenten, überraschenden Wendungen – und was sie für die Endabstimmung am späten Abend für ein Ergebnis erwartet.

Stuttgart steht vor dem größte Sparhaushalt seit 2003. In seiner Eröffnungsrede sagte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU): „Wir zahlen für die Genehmigungsfähigkeit einen sehr hohen Preis.“ Denn man verschiebe schweren Herzens „unsere Finanzierungsprobleme zumindest teilweise in die Zukunft“.