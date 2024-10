Veganes Gold und Viegan: Zwei vegane Restaurants öffnen, zwei beliebte schließen

12 Alexandra Donath hat das Restaurant Veganes Gold eröffnet (li.), Thanh Tinh Le serviert im Viegan Pho-Suppe. Foto: Lg/Max Kovalenko, Leif Piechowsky

IN der veganen Restaurantszene gibt es mit Veganes Gold und Viegan wieder zwei Sprößlinge in Stuttgart. Die Nachfrage nach rein pflanzlicher Küche ist offenbar groß. Für Körle und Adam sowie den Ladies Diner ist es sogar zu viel Geschäft geworden.











Alexandra Donaths Kopf „rattert beständig“. Lauter Rezepte purzeln dabei heraus, zum Beispiel Spitzkohl mit Tofu-Bacon, schwarzem Knoblauch und Biersoße oder Sellerie mit Süßkartoffel, Lauch, Kokos und Café-de-Paris-Sauce. Seit vier Jahren ernährt sich die 38-Jährige rein pflanzlich – und im Nachhinein betrachtet konnte ihr Weg nur in ein eigenes Restaurant führen. Mitte Oktober startete sie ihr Lokal „Veganes Gold“ im Stuttgarter Westen. In der Stadtmitte serviert Thanh Tinh Le ebenfalls erst seit ein paar Wochen vietnamesische Küche ohne tierische Produkte. „Es liegt an der Nachfrage“, erklärt der 21-Jährige die Eröffnung von Viegan. Allerdings müssen die Freunde der veganen Küche demnächst auch zwei Schließungen verkraften: Fürs Körle und Adam in Feuerbach ist am 14. Dezember endgültig der Ofen aus, fürs Ladies Diner in Esslingen läuft noch die Nachfolgersuche.