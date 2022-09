1 Ex-VfB-Profi Timo Hildebrand in seinem Restaurant vhy! (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Die Markthalle in Stuttgart wird veganer. Timo Hildebrand übernimmt dort schon bald einen Feinkoststand. Der Ex-VfB-Keeper und Vhy!-Mitinhaber spricht von einer „coolen Ergänzung".















Früher hielt er Bälle für den VfB Stuttgart, heute steht er für vegane Lebensart ein: Timo Hildebrand, Ex-Keeper der Roten, expandiert nach der Eröffnung des veganen Restaurants vhy! 2021 an der Reinsburgstraße in die Stuttgarter Markthalle und übernimmt dort einen Stand am unteren Mittelgang.