1 Das Auto ging in Flammen auf. Foto: dpa/Ulf Zurlutter

Schrecklicher Unfall im niedersächsischem Lengerich: Ein Auto kommt von der Straße ab und krachte mit solcher Wucht gegen einen Baum, dass es in zwei Stücke gerissen wird. Ein Vater und sein Sohn sterben.















Link kopiert

Ein Autofahrer und sein zwölfjähriger Sohn sind bei einem schweren Unfall im niedersächsischem Lengerich (Landkreis Emsland) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte, war ihr Wagen am Mittwochabend mit hoher Geschwindigkeit auf einer Landstraße in Richtung Handrup unterwegs gewesen.

In einer Rechtskurve kam das Auto von der Straße ab und krachte mit solcher Wucht gegen einen Baum, dass es in zwei Stücke gerissen wurde. Kurz darauf ging das Fahrzeug in Flammen auf. Der 42 Jahre alte Vater wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Auch das Kind konnte später nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.