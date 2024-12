Am Mittwoch wurde Luca in Esslingen beerdigt. Im Video spricht sein Vater Rolf Seufferle über seinen getöteten Sohn. Und erneuert seine Forderung an Behörden, mögliche interne Versäumnisse aufzuklären.











Link kopiert

Am Mittwoch musste Rolf Seufferle seinen Sohn Luca auf dem Esslinger Eberhaldenfriedhof beerdigen. Kurz zuvor haben wir mit ihm in den Büroräumen seiner Medienagentur in Esslingen gesprochen.

Luca S. wurde mutmaßlich am 14. November von einem Mieter des Hauses in der Straße Am Kronenhof erschossen, bevor dieser das Haus in Brand setzte und schließlich die Waffe gegen sich selbst richtete. Lucas Tod bewegt die Stadtgesellschaft. Auch nach der Beerdigung sind Fragen offen – etwa die, ob ein früheres Eingreifen der Behörden den Tod des 31-jährigen Luca hätte verhindern können.