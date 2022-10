Drama in Niedersachsen Auto stößt mit Pferd und Reiterin zusammen – beide tot

Bei Eyendorf in Niedersachsen kommt es am Dienstag zu einem tragischen Unfall. Ein Autofahrer erfasst ein Pferd mit seiner Reiterin, die am Straßenrand unterwegs sind. Die Frau und das Tier sterben noch am Unfallort.