1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Pixabay

In der Nacht auf Mittwoch ist in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) ein Getränke- und Lebensmittelautomat beschädigt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Weilheim/Teck - Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht auf Mittwoch an einem Getränke- und Lebensmittelautomat in der Straße Im Stockach in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) zu schaffen gemacht. Der Täter beschädigte laut Polizeiangaben die Glasscheibe des Automaten und entwendete verschiedene Lebensmittel sowie alkoholische Getränke. Der dabei entstandene Schaden dürfte den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches übersteigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.