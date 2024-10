Vandalismus in Wolfschlugen: Vier geparkte Autos nachts beschädigt

1 Der oder die Täter haben in Wolfschlugen drei Autos zerkratzt (Symbolbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth

In zwei Wolfschlugener Straßen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag drei Personenwagen zerkratzt, bei einem weiteren Auto wurde die Heckscheibe eingeworfen. Der oder die Täter sind noch unbekannt, die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Gleich vier Pkw hat ein bislang Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hirschstraße und der Hauffstraße in Wolfschlugen beschädigt. Laut Polizei zerkratzte der Täter in der Hirschstraße drei Autos. Bei einem in der Hauffstraße geparkten Wagen wurde die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, unter Telefon 0 70 22/922 40.